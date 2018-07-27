Диего Марадона сделал своей девушке предложение

Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона в возрасте 57 лет сделал предложение руки и сердца своей девушке Росио Оливии. Как сообщает издание Mirror, легендарный футболист позвал подругу замуж во время вечеринки по случаю 28-летия Оливии, которая проходила в Буэнос-Айресе.



Своей возлюбленной Марадона преподнес кольцо с бриллиантом. В итоге девушка ответила согласием на предложение о замужестве.

«Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. Мои мечты сегодня и всегда – счастливо жить вместе с Диего», – поделилась с присутствующими новоиспеченная невеста.