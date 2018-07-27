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Диего Марадона сделал своей девушке предложение

27.07.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Диего Марадона сделал своей девушке предложение

Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона в возрасте 57 лет сделал предложение руки и сердца своей девушке Росио Оливии. Как сообщает издание Mirror, легендарный футболист позвал подругу замуж во время вечеринки по случаю 28-летия Оливии, которая проходила в Буэнос-Айресе.

Своей возлюбленной Марадона преподнес кольцо с бриллиантом. В итоге девушка ответила согласием на предложение о замужестве.

«Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. Мои мечты сегодня и всегда – счастливо жить вместе с Диего», – поделилась с присутствующими новоиспеченная невеста.

Ранее сообщалось о том, что Марадона приехал на игру подопечной команды на броневике.

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона в возрасте 57 лет сделал предложение руки и сердца своей девушке Росио Оливии. Как сообщает издание Mirror,...
 
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