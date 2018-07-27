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Под Минском опрокинулся пассажирский автобус
27.07.2018 21:59 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 июля. Автобус "МАЗ" с пассажирами опрокинулся под Минском во второй половине дня 27 июля.
ЧП произошло возле деревни Хатежино, пишут очевидцы в соцсетях. На фотографиях видно, что на узкой дороге автобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся на левый бок. ГАИ Минского района сообщает о более чем 10 пострадавших.
БелаПАН.
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Минск, 27 июля. Автобус "МАЗ" с пассажирами опрокинулся под Минском во второй половине дня 27 июля. ЧП произошло возле деревни Хатежино, пишут очевидцы в соцсетях. На...
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