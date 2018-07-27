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На коллегии МЧС вице-премьер Калинин призвал повысить эффективность предупреждения гибели людей от внешних причин

27.07.2018 19:41 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 27 июля. В условиях ограничения проверок сохранение положительных тенденций в обеспечении безопасности возможно лишь при условии усиления информационно-разъяснительной, пропагандистской работы, поиска современных форм и методов профилактической работы. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин 27 июля на коллегии МЧС, которая подвела итоги работы в первой половине 2018 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, Калинин акцентировал внимание на повышении эффективности предупреждения гибели людей от внешних причин, усилении контроля за устранением нарушений противопожарных требований на объектах с массовым пребыванием людей. МЧС поручено провести организационное совещание-учебу с руководителями таких объектов.

По данным МЧС на утро 27 июля, с начала нынешнего года в результате чрезвычайных ситуаций погибло 311 человек против 253 за аналогичный период 2017 года, в том числе 7 детей (3). Травмировано 162 человека (150).
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 июля. В условиях ограничения проверок сохранение положительных тенденций в обеспечении безопасности возможно лишь при условии усиления...
 
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