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В БГУ более 70% принятых абитуриентов по результатам сдачи ЦТ имеют суммарный балл 300 и выше

27.07.2018 18:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 27 июля. В Белорусском государственном университете 72,7% абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу на дневную бюджетную форму, по результатам сдачи ЦТ имеют суммарный балл 300 и выше.

Как отметили в пресс-службе вуза, это практически на 3% выше показателя прошлого года.

На 27 человек, с 67 до 94, увеличилось число абитуриентов, принятых без экзаменов из числа победителей международных, республиканских олимпиад и лауреатов специальных фондов президента.

Рекордный проходной бал по стране зафиксирован в БГУ на специальность "мировая экономика" — 387.

На специальности "русская филология" и "биология (направление — научно-педагогическая деятельность)" сложилась уникальная ситуация. На часть мест были зачислены абитуриенты по целевому набору, на остальные сложился конкурс из тех, кто имеет право зачисления без экзаменов.

Среди творческих специальностей самый высокий конкурс на "дизайне" (направление — коммуникативный дизайн) — 32,5 человека на место.

Возросло количество 100-балльников из числа принятых. В этом году с такими результатами зачислено 108 человек (в 2017 году — 92), из них семь имеют два сертификата с таким набором баллов. Всего по стране 392 абитуриента сумели покорить максимум по ЦТ.

В число первокурсников попала и обладательница максимального количества набранных баллов (400) Анастасия Жовнерик из Пинска.

29,6% первокурсников БГУ — обладатели медалей средней школы и дипломов с отличием учреждений среднего специального образования (в прошлом году 27,6%), 53,3% (52,8 %) — выпускники лицеев и гимназий.
 
На заочную бюджетную форму средний конкурс составил 2,9 человека на место. В числе первокурсников БГУ 16% окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием. Из всех абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу по результатам сдачи ЦТ, 66% имеют суммарный балл 200 и выше.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 июля. В Белорусском государственном университете 72,7% абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу на дневную бюджетную форму, по результатам сдачи ЦТ...
 
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