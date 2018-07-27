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Цирковой экспресс «Москва-Минск»*

28.07.2018 09:02 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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В Березе цирк разместится на ул. Промышленной за магазином «Санта Кэш».

Начало представлений:

2 августа – 18.00

3 августа – 18.00

4 августа – 17.00

5 августа – 14.00

Цирковой экспресс «Москва-Минск»*

В Белоозерске – по адресу пр-т Мира, 11.

Начало программ:

17 августа – 18.00

18 августа – 17.00

19 августа – 14.00.

Стоимость билетов от 10 до 25 рублей. Детям до трех лет – бесплатно.

Телефоны для справок: 8025 949 75 35, 8029 857 09 74 (мтс).

ЧУП «Цирк-Антре», УНП 6900660651

 

 
 
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Под таким названием в Березе (2-5 августа) и Белоозерске (17-19 августа) пройдут шоу-программы от цирка «Антре».
 
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