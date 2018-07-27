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Цирковой экспресс «Москва-Минск»*
28.07.2018 09:02 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)
В Березе цирк разместится на ул. Промышленной за магазином «Санта Кэш».
Начало представлений:
2 августа – 18.00
3 августа – 18.00
4 августа – 17.00
5 августа – 14.00
В Белоозерске – по адресу пр-т Мира, 11.
Начало программ:
17 августа – 18.00
18 августа – 17.00
19 августа – 14.00.
Стоимость билетов от 10 до 25 рублей. Детям до трех лет – бесплатно.
Телефоны для справок: 8025 949 75 35, 8029 857 09 74 (мтс).
ЧУП «Цирк-Антре», УНП 6900660651
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Под таким названием в Березе (2-5 августа) и Белоозерске (17-19 августа) пройдут шоу-программы от цирка «Антре».
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