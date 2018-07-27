Цирковой экспресс «Москва-Минск»*

В Березе цирк разместится на ул. Промышленной за магазином «Санта Кэш».

Начало представлений:

2 августа – 18.00

3 августа – 18.00

4 августа – 17.00

5 августа – 14.00





В Белоозерске – по адресу пр-т Мира, 11.

Начало программ:

17 августа – 18.00

18 августа – 17.00

19 августа – 14.00.

Стоимость билетов от 10 до 25 рублей. Детям до трех лет – бесплатно.

Телефоны для справок: 8025 949 75 35, 8029 857 09 74 (мтс).

ЧУП «Цирк-Антре», УНП 6900660651