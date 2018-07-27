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Новая "стройка века", рекордное затмение, тонкости безвиза и наши "наемники" - все за вчера

28.07.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Видели вчера рекордно продолжительное лунное затмение? Его полная фаза продлилась более ста минут, сам спутник в это время приобрел темно-красный оттенок. Такая красота! Если сами все пропустили, то мы собрали для вас самые эффектные кадры этого события, сделанные в Беларуси и в других странах.


ВАЖНОЕ

Ну, а выходные наконец-то порадуют погодой: на смену грозам придет июльский зной, уже сегодня кое-где до +32°С. Жаль, покупаться-то в стране почти и негде — проблемы с состоянием воды. Если вдруг решите на уикенд рвануть на польскую Балтику, имейте в виду: в «Брузгах» очень масштабная реконструкция, нормально не проехать. В Грецию только пока лететь не стоит: туристический рай из-за пожаров превратился в настоящий ад. Погибли по меньшей мере 85 человек, в стране объявлен траур.

А в Беларуси тем временем начали еще одну «стройку века». «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» рассчитывает вложить более 700 млн долларов в глубокую переработку зерна с получением незаменимых аминокислот. «В скором будущем на этой площадке [под Руденском] будет производиться более 70 тысяч тонн аминокислот, более 500 тысяч тонн комбикормов, более 90 тысяч тонн уникальных премиксов», — обещают власти. Сама же БНБК уверяет, что Беларусь ждут тысяча новых рабочих мест и 100 млн долларов прибыли. Кстати, помните, кто возглавляет компанию?

Да, с такими проектами стране нужны высококлассные специалисты во многих сферах. А нынешние абитуриенты предпочитают IT: стало известно, что каждый четвертый стобалльник в стране пошел в программисты. БГУИР решил увеличить набор на IT-специальности на 30 процентов.

Кстати, а вы знаете, что вчера был… День независимости Беларуси? Да-да, 27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял декларацию о государственном суверенитете. Чуть больше чем через год — 25 августа 1991-го — документ получил конституционный статус. Это стало первым шагом тогда еще советской Белоруссии к независимости. Но отмечали «праздник, которого уже нет», увы, недолго. Сегодня о нем вспоминают, пожалуй, лишь историки да журналисты

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните маму из Гомеля, которой грозили СОП из-за того, что она две недели не работала — и она подала в суд на садик и роно? Вчера ей отказали в иске — и вот почему.

А минчанина, который после выхода из декрета ездил на работу в Дзержинск на 48 минут в день — «сидеть на проходной, ничего не делая» — не забыли? Так вот он суд с нанимателем, который поставил его в такие условия, выиграл — и получил неплохую компенсацию.

Если же у вас с работой все хорошо, и вы ищете, куда вложить пусть и небольшие, но лишние деньги, рассмотрите варианты купить дачу, хоть и маленькую (вот у нас обзор почти кукольных, но зато недорогих, дачных домиков), или же положить валюту в банк на длинный срок (вот у нас самые выгодные варианты безотзывных вкладов). В общем, подумайте в выходные.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

На днях служба безопасности Украины заявила, что установила и идентифицировала личности 206 наемников российской ЧВК Вагнера, принимавших участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. Утверждается, что среди них — 11 белорусов, имена и фото шестерых украинские чекисты обнародовали. Рассказываем, о ком идет речь.

Побывали в очередном минском роддоме — первом. Здесь в около 20% случаев используют спинальную, эпидуральную и комбинированную анестезию — считают, что роды максимально должны быть обезболены. Все о том, как рожают в «единице» — в нашем репортаже.

Обсудили 30-дневный безвиз для иностранцев и их регистрацию в стран. С кем? Да между журналистами TUT.BY в нашем новом проекте «Студия»! Обязательно посмотрите — кажется, мы знаем, как решить проблемы, с которыми сталкиваются у нас туристы.

А еще не пропустите мнение нашей Снежаны Инанец о благоустройстве кладбищ. Она считает, что то, как это делается сейчас, совершенно не во благо — а лишь может начисто стереть истории многих белорусских семей. Вы согласны?


Кстати, встретили в Беларуси трехкратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по прыжкам с трамплина австрийца Томаса Моргенштерна. Он здесь… летал! А еще сам встретил у нас своего кумира — норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. «Будет здорово, если они получат лицензии пилотов и мы посоревнуемся. Вертолетный спорт выиграл бы от такого соперничества…» Кстати, они с Уле и Дашей Домрачевой здесь сделали общее фото и поняли, что на снимке — обладатели пятнадцати золотых олимпийских медалей! Вот это да!

Ну и найдите время в выходные изучить десять аккаунтов спортивных белорусов, которые, хоть и не олимпийские чемпионы, но очень мотивируют тренироваться и правильно питаться. А то же явно у вас в такую погоду шашлыки с прочими излишествами запланированы?.. Ай-яй-яй!

Все новости пятницы, 27 июля

ПАРТНЕР МАТЕРИАЛА

После ЗОЖа предлагаем заняться самообразованием — времени-то в выходные у вас ого-го сколько! А то смеяться над словами вроде «диджитал», «буст» и «триггер» уже всем пора прекращать — сегодня без этих терминов на онлайн-рынок не выйти. Давайте мы вместе с Kufar поможем вам разобраться в бизнес-словаре XXI века?

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Теги: Гомель
 
 
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Доброе утро! Видели вчера рекордно продолжительное лунное затмение? Такая красота! Если сами все пропустили, то мы собрали для вас самые эффектные кадры этого...
 
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