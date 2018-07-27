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Новая "стройка века", рекордное затмение, тонкости безвиза и наши "наемники" - все за вчера
28.07.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Видели вчера рекордно продолжительное лунное затмение? Его полная фаза продлилась более ста минут, сам спутник в это время приобрел темно-красный оттенок. Такая красота! Если сами все пропустили, то мы собрали для вас
ВАЖНОЕ
Ну, а выходные наконец-то порадуют погодой:
А в Беларуси тем временем
Да, с такими проектами стране нужны высококлассные специалисты во многих сферах. А нынешние абитуриенты предпочитают IT: стало известно, что каждый четвертый стобалльник в стране
Кстати, а вы знаете, что вчера был… День независимости Беларуси? Да-да, 27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял декларацию о государственном суверенитете. Чуть больше чем через год — 25 августа 1991-го — документ получил конституционный статус. Это стало первым шагом тогда еще советской Белоруссии к независимости. Но
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Если же у вас с работой все хорошо, и вы ищете, куда вложить пусть и небольшие, но лишние деньги, рассмотрите варианты купить дачу, хоть и маленькую (вот у нас
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Ну и найдите время в выходные изучить
После ЗОЖа предлагаем заняться самообразованием — времени-то в выходные у вас ого-го сколько! А то смеяться над словами вроде «диджитал», «буст» и «триггер» уже всем пора прекращать — сегодня без этих терминов на онлайн-рынок не выйти. Давайте мы вместе с Kufar поможем вам
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Доброе утро! Видели вчера рекордно продолжительное лунное затмение? Такая красота! Если сами все пропустили, то мы собрали для вас самые эффектные кадры этого...
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