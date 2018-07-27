Картина дня: бесплатный Wi-Fi в метро, Бьорндален за рулем БелАЗа и как защититься от жары

ВЧЕРА

Картина дня. 27 июля

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обсудил в Санкт-Петербурге с российским коллегой Дмитрием Медведевым вопросы торгово-экономического сотрудничества. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран ЕАЭС на общем рынке газа союза, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге. Премьеры ЕАЭС подписали решение о консультациях по созданию общего газового рынка .

Строительство по проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) началось в Пуховичском районе Минской области. Церемония закладки первого камня состоялась 27 июля. Памятную капсулу с посланием будущим поколениям заложили заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый и председатель правления корпорации CITIC Group Чан Чжэньмин. Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн. Беларусь планирует развивать сотрудничество с CITIC Group в области сельского хозяйства, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

Беларусь примет участие во Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию, который состоится 22-26 октября в Женеве.

Банк развития Беларуси в I полугодии 2018 года привлек внешние кредиты на 596 млн евро , сообщили в банке по итогам заседания правления в расширенном составе, где подводились итоги работы в I полугодии.

Тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей с 1 июля снижены на 2,3%, сообщили в ГПО "Белэнерго".

Средние ставки земельного налога по районам в 2019 году предлагается увеличить на 5,3%. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс. Физическим лицам в Беларуси разрешат обращаться за административными процедурами в любую налоговую .

Вертолет МЧС Беларуси сбросил более 50 т воды при тушении пожара в Латвии .

Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в Минске.

Съемки визиток для финалистов национального отбора на детское "Евровидение-2018" пройдут в Минске, а начнет их творческая команда Белтелерадиокомпании 3 августа.

Уле-Эйнар Бьорндален сел за руль 450-тонного БелАЗа.

РЕПОРТАЖ: Почти идеальное лето для ягод - голубика под Гродно радует хорошим урожаем.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Стартует фестиваль "Большая бард-рыбалка" .

В Беларуси ограничено купание в 44 зонах отдыха, запрещено в трех.

Строительство нового здания районной больницы в Островце будет завершено в 2019 году.

Белорусская сборная заняла второе место на чемпионате мира по вертолетному спорту в Минске. Кроме того, один из ее экипажей впервые вошел в число призеров в личном зачете.

Белорусская теннисистка Александра Саснович стала первой полуфиналисткой теннисного турнира Moscow River Cup. Соперницей белоруски в полуфинале турнира будет сербская теннисистка Ольга Данилович .

ВОЗ опубликовала рекомендации по защите от жары .

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28-29 июля

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Ночная гонка квадрокоптеров (дронов) впервые пройдет 28 июля на аэродроме Боровая во время авиафестиваля #Пронебо.

Праздник греческой культуры "Калимера" пройдет 28 июля. На территории Верхнего города с 13.00 до 17.00 повеет Средиземноморьем с его легкостью, веселой непринужденностью и ярким колоритом.

Юные таланты исполнят 28 июля мировые шедевры на концерте летнего фестиваля "Классика у ратуши с velcom" на площади Свободы в Минске. Молодые дарования продемонстрируют новые интерпретации шедевров мировой классики и исполнят хиты XX века вместе с оркестром "Немига". Со сцены в этот вечер прозвучат лучшие образцы симфонической и современной музыки: Шостаковича, Верди, Чайковского, Россини, Морриконе, Меркьюри и других.

XIX Международный фестиваль гиревого спорта и Открытый кубок графа Кароля Гуттен-Чапского в нетрадиционных номинациях пройдут 28 июля в столичном парке Тиволи. Торжественное открытие состоится в 12.30 на крытой сценической площадке. Вход свободный.

Соревнования по автозвуку пройдут 28 июля в Минске на площадке, расположенной вблизи Минского станкостроительного завода "МЗОР". В этот день в столицу съедутся обладатели машин с нестандартными аудиосистемами из всех регионов Беларуси.

На чемпионате мира по баскетболу среди девушек до 17 лет 28 июля в Минске состоятся полуфинальные матчи, начало игр в 18.00 и 20.30 во Дворце спорта. 29 июля пройдут решающие поединки, в 18.00 во Дворце спорта начнется встреча за бронзовые медали, в 20.30 стартует поединок за чемпионский титул. Вход свободный.

IХ Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рабылка - 2018" проходит по 29 июля в деревне Грудичино на Чигиринском водохранилище (Могилевская область, Быховский район, вблизи деревни Чечевичи).

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

29 июля

В Республике Беларусь - День работников торговли.

Международный день тигра. Учрежден на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле (2010), по инициативе тридцати государств.

100 лет назад родился Дудинцев Владимир Дмитриевич, российский писатель. Автор романов "Не хлебом единым", "Белые одежды" и др. Умер в 1998 г.

100 лет назад родился О'Коннор Эдвин, американский писатель. Автор сатирических "комедий нравов" - романов "Последнее ура", "Дела семейные". Умер в 1968 г.

55 лет назад родилась Бородина Ольга Владимировна, российская певица, солистка оперы Мариинского театра, народная артистка Российской Федерации (2002). Лауреат Государственной премии России (2007).

30 июля

Международный день дружбы. Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июля Международным днем дружбы, исходя из того, что дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Объявлен на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, на котором был принят также проект резолюции об усилении координационных действий в борьбе с торговлей людьми. Резолюция была поддержана представителями России, США, Армении, Азербайджана, Беларуси, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Главная цель резолюции - защита прав людей, ставших жертвами торговли.

60 лет назад родился Рассадин Сергей Евгеньевич, белорусский археолог, историк, геральдист, доктор исторических наук (1999). Исследовал милоградскую культуру, проблему скифских влияний на северные земли, античные источники о древнем населении Восточной Европы и Северо-Западной Азии, разрабатывал современные городскую геральдику и эмблематику. Умер в 2017 г.

200 лет назад родилась Бронте Эмили Джейн, английская писательница и поэтесса, автор романа "Грозовой перевал". Умер в 1848 г.

155 лет назад родился Форд Генри, американский промышленник и изобретатель, один из основателей автомобильной промышленности США. Умер 1947 г.

120 лет назад родился Мур Генри, английский скульптор. Автор скульптурных изображений для зданий штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже и Линкольн-центра в Нью-Йорке и др. Умер в 1986 г.

70 лет назад родился Рено Жан, французский актер кино. Снялся в фильмах "Пришельцы", "Леон", "Васаби", "Код да Винчи" и др.

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