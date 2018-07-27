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В Ждановичах спасен рабочий, потерявший сознание в спусковой шахте насосной станции
28.07.2018 09:43 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 июля. Сотрудники МЧС спасли рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, который потерял сознание в 15-метровой спусковой шахте канализационно-насосной станции в Ждановичах (Минский район).
ЧП произошло днем 27 июля. Пострадавший госпитализирован, сообщило Минское областное управление МЧС.
БелаПАН.
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Минск, 28 июля. Сотрудники МЧС спасли рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, который потерял сознание в 15-метровой спусковой шахте...
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