В Барановичах пьяный безбилетник набросился с кулаками на контролера

В Барановичах пьяный пассажир набросился на контролера с кулаками, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.

Инцидент произошел 26 июля около 15.10. 41-летний местный житель ехал в общественном транспорте без билета. На одной из остановок для проверки проездных документов в салон зашли женщины-контролеры. Заметив их, заяц решил выйти из автобуса, но сотрудницы гортранса не позволили ему это сделать. Одна из них начала оформлять протокол на нарушителя. Разозлившись, он ударил женщину в лицо. Коллега пострадавшей вызвала милицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали дебошира. Выяснилось, что мужчина был пьян.

В отношении безбилетника Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица) УК Беларуси.