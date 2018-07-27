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Еще несколько белорусских семей рассказали об ограблениях в Украине: "Почему об этом молчат?"

28.07.2018 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Две семьи откликнулись после публикации о дерзком ограблении семьи из Бобруйска по дороге на одесский курорт. Одна из них пережила аналогичное нападение с битьем стекол, другие лишились денег незаметно.

Своей историей поделилась семейная пара, которую ограбили 1 июля. Они остановились передохнуть на автозаправке Shell в городе Решетиловка (Полтавская область) у трассы Киев-Харьков.

«Спали в машине. А около 3.00 ночи напали трое: один за рулем [сидел в своей машине], двое нападали. Порезали колесо, выбили два стекла. Правда, у нас украли только сумку жены с паспортом, мобильным и банковской картой», — написал читатель TUT.BY.

Мужчина вспомнил: в их случае тоже на парковке рядом был ВАЗ, а внутри будто ждали кого-то двое мужчин. Сами нападавшие приехали на серо-голубой Audi A4.

Следователь рассказал белорусам: как правило, грабители сразу достают деньги и ценности, а сумку и документы выбрасывают. Патрульные проехали в обе стороны по трассе, но ничего не нашли.



Туристы написали заявление в полицию, а потом обратились в белорусское консульство за новыми документами.


Фото предоставлено читателями TUT.BY

 

Лишились денег во время обеда у дороги

Еще одной неприятной историей поделилась 37-летняя жительница Могилева. Говорит, даже не всем родным призналась: так стыдно быть обманутым.

«Кто-то может скажет, что мы лохи. Ну, наверное, так — к сожалению, или к радости — просто мы живем в такой стране, где все безопасно».

Ехали семьей на море с двумя маленькими детьми, «впервые за долгое время, после, так скажем, этой войны». Выехали 4 июля на своей машине; именно днем, чтобы безопаснее. Перед Киевом заехали в город Бровары: там обменяли тысячу долларов на гривны купили симку — и сразу в машину. Проехали столицу и через 20 минут остановились пообедать, рядом с дорогой в направлении города Белая Церковь.

«Выбрали малолюдное место у трассы, там съезд на проселочную дорогу к полю; между трассой и полем кусты. Машина была припаркована передней частью к дороге, а багажником к полю. Сзади мы расстелили одеяло, было все спокойно… А через 10 минут, как отъехали, муж что-то спросил про деньги, я в сумочку — а она пустая. Были две большие кучи денег, мобильные телефоны, паспорта. Мобильники есть, паспорта есть, а денег нет. Это был шок».

Так пропало больше половины из суммы, которую семья взяла на отдых. Решили ехать дальше, потом деньгами помогли друзья.

«Детям обещали красивый отдых, — плачет собеседница. — Но всю дорогу истерика, естественно, ругань. Мы больше нигде не останавливались, к нам никто не подходил. Потом вспомнила, что когда обедали, боковым зрением показалось, промелькнуло что-то. Но не обратила внимания, может, птица».

Женщина признает: да, машина была открыта, обзор частично закрывали кусты, сумка на видном месте, потеряли бдительность…

«Но у нас оставался вопрос: почему мобильные не тронули? И сумку было легче всю забрать, чем доставать из нее две большие кипы денег (26 тысяч гривен)», — говорит она.

Предполагает, что воры не берут паспорта, чтобы не было «международной огласки». Ведь иначе люди пойдут в посольства, и будут видны все масштабы происшествий.

«Мужчине из первой истории на заправке говорили, мол, восьмой случай. Ребятушки, почему об этом молчат? Ведь может случится страшное! Нас за эти копейки могут убить!», — просит всех предупредить собеседница.

Напомним, на днях в редакцию обратился 44-летний житель Бобруйска. Он с семьей отправился на отдых в Одессу, но их наглым образом ограбили прямо в машине. У заправки Shell в городе Белая Церковь неизвестные разбили стекло в машине, забрали сумочку с деньгами и документами, и порезали шины в машине.


Преступники разбили стекло в машине, несмотря на то, что там спала семья. Фото: Сергей Малишевский

Но пострадавшие белорусы с благодарностью вспоминают помощь от случайных людей: как на станции в Белой Церкви бесплатно дали и установили колесо. Фото: Сергей Малишевский

Консулы подтверждают: белорусы нередко становятся жертвами преступлений по дороге на украинские курорты.

 
Теги: Могилев
 
 
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Еще одна семейная пара пережила нападение с битьем стекол в машине. Другие лишились денег незаметно.
 
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