О кредитах молодым специалистам Лоевщины

В нашей стране огромное внимание уделяется молодежи, ведь за ней — будущее страны. Но всегда трудно, оставляя родительский дом, идти на свой хлеб. Именно поэтому молодые специалисты имеют возможность получить помощь в приобретении необходимых товаров в виде льготного кредита.

В 2017 году ЦБУ № 316 в г.п. Лоев филиала № 300 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк» было выдано 10 льготных кредитов молодым специалистам. Есть несомненные преимущества: льготная процентная ставка, удобный способ погашения, оформление кредита без предоставления справки о доходах гражданам, получающим заработную плату в учреждениях банка. Но право на получение подобных кредитов имеют не все, а только выпускники государственных учреждений образования и учреждений образования потребительской кооперации, получивших среднее специальное, высшее образование, приступившие к работе по распределению или направлению на работу (направленные для прохождения службы) не по месту жительства родителей. Льготные кредиты предоставляются один раз в течение 2-х лет после окончания учебы (выпускникам государственных учреждений высшего образования по профилю «Здравоохранение» — в течение двух лет после прохождения интернатуры (стажировки). Также кредитом могут воспользоваться проживающие в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, независимо от места жительства родителей. По словам Марии Позняк, ведущего специалиста ЦБУ, в большинстве своем данной услугой пользуются молодые семьи, максимальный размер кредита составляет до 15-кратного размера бюджета прожиточного минимума, утвержденного на дату выдачи документов. Деньги предоставляются в безналичной форме и выделяются на приобретение товаров отечественного производства: домашнего имущества (мебель, холодильник, телевизор, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, компьютер, монитор, пылесос, электрочайник, кухонная машина) и товаров первой необходимости (одежда, обувь, постельное белье, одеяла, подушки, посуда).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О кредитах молодым специалистам Лоевщины В нашей стране огромное внимание уделяется молодежи, ведь за ней — будущее страны. Но всегда трудно, оставляя родительский дом, идти на свой хлеб. Именно поэтому...