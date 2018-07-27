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Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля
28.07.2018 11:03 — Новости Общества | БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 16 до 22, во второй половине дня - 27-32 градуса.
Из-за жары и гроз объявлен оранжевый уровень опасности.-0-
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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