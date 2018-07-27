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Команды из 18 стран принимают участие в конкурсе "Снайперский рубеж"

28.07.2018 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня торжественно открылся конкурс Армейских международных игр "Снайперский рубеж", передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь впервые принимает у себя эти престижные армейские соревнования. В конкурсе участвуют команды из 18 государств. Своих лучших снайперов из разных родов войск делегировали Россия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Китай, Кыргызстан, Монголия, Марокко, Сербия, Сирия, Мьянма, Узбекистан, Филиппины. Собравшихся на площади Церемониалов приветствовал командующий войсками сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко. Он отметил символичность места проведения мероприятия, пожелал успехов участникам соревнований. Представители делегаций возложили цветы к Вечному огню мемориала, почтили минутой молчания память защитников крепости.

Из 26 конкурсов, которые проводятся в рамках АрМИ, "Снайперский рубеж" - один из самых массовых и уступает по количеству участников только танковому биатлону. В течение 10 дней по ходу трех этапов будут определены лучшие снайпер, снайперская пара и команда снайперов. "Условия конкурса максимально приближены к реальным боевым. Соревнования позволяют нам определить готовность своих снайперов, перенять лучший опыт в снайперском деле. Все последние военные конфликты показывают, что применение снайперов - одна из форм выполнения определенных специальных задач с минимальными потерями. Поэтому во всех странах мира подготовке снайперов уделяется очень серьезное внимание", - отметил командующий.

Согласно жеребьевке белорусской сборной предстоит соревноваться под номером 17. Стартовать военные из Беларуси будут в пятом забеге вместе с представителями Кыргызстана, Бангладеш и Сирии. Накануне все команды получили одинаковые образцы нового оружия и оптики и приступили к его обслуживанию и пристрелке. Сами соревнования пройдут на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом по 9 августа.

Церемония открытия конкурса стала одним из мероприятий празднования Дня города. Завтра в парке культуры и отдыха запланировано открытие фонарной композиции десантников. А 2 августа в 38-й бригаде состоится масштабное празднование дня ВДВ.-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня торжественно открылся конкурс Армейских международных игр "Снайперский...
 
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