В Бресте милиция ищет родителей девочки, которая сбила на гироскутере пенсионерку

21 июля девочка не справилась с управлением гироскутера и врезалась в женщину, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Видео: UVD Brest

Инцидент произошел в 14.18, во время «Экватор-феста». На детской площадке возле торгового центра «Экватор» девочка на гироскутере по неосторожности совершила наезд на женщину. В результате инцидента потерпевшая получила телесные повреждения.

Сейчас Московский райотдел милиции устанавливает личность ребенка и его родителей, а также просит откликнуться граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии.

Телефоны для связи: +375 (29)523 02 15 МТС, 479 132, либо 102.