|
В Бресте милиция ищет родителей девочки, которая сбила на гироскутере пенсионерку
28.07.2018 13:24 — Новости Общества | Tut.by
21 июля девочка не справилась с управлением гироскутера и врезалась в женщину,
Видео:
Инцидент произошел в 14.18, во время «Экватор-феста». На детской площадке возле торгового центра «Экватор» девочка на гироскутере по неосторожности совершила наезд на женщину. В результате инцидента потерпевшая получила телесные повреждения.
Сейчас Московский райотдел милиции устанавливает личность ребенка и его родителей, а также просит откликнуться граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция устанавливает личность девочки и разыскивает родителей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)