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Не обошлось без штрафов

28.07.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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За время проведения профилактической акции «Ребенок — главный пассажир!», которая проходила с 10 по 16 июля, сотрудники отделения Госавтоинспекции Глусского РОВД провели больше 20 бесед в трудовых коллективах, в школьных лагерях, детсадах, разговаривали с индивидуальными автовладельцами. Они еще раз напоминали о правилах перевозки маленьких пассажиров, предупреждали об ответственности за неиспользование детских удерживающих устройств, раздавали тематические памятки. И, конечно же, повышенное внимание во время надзора за дорожным движением уделялось тем автомобилям, где пассажирами были дети, и не зря. По словам ВрИОД начальника отделения ГАИ Максима Силича, в девяти случаях водители проигнорировали пункт 178 Правил дорожного движения, то есть перевозили детей без специальных удерживающих устройств. В результате было составлено девять административных протоколов, во всех случаях нарушителям придется заплатить штраф от 0,2 базовой величины и выше. Всего же за названный период госавтоинспекторы выявили 66 нарушений правил дорожного движения, допущенных как водителями, так и пешеходами.

 
 
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За время проведения профилактической акции «Ребенок — главный пассажир!», которая проходила с 10 по 16 июля, сотрудники отделения Госавтоинспекции Глусского РОВД...
 
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