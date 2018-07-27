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На аэродроме Боровая проходит авиационный фестиваль #Пронебо
28.07.2018 15:07 — Новости Общества | БT
А вечером на Боровой состоится ночная гонка дронов. Она пройдет на новой трассе. Фестиваль #Пронебо красиво завершает полетную историю аэродрома Боровая.
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Праздник на земле и в небе. На аэродроме Боровая в эти минуты проходит авиационный фестиваль #Пронебо. Точное количество гостей пока подсчитать сложно, но эта цифра...
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