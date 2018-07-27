ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны поздравило Героя Советского Союза Василия Мичурина с 102-летием

28.07.2018 17:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Минобороны поздравило Героя Советского Союза Василия Мичурина с 102-летием
Фото с сайта Минобороны

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные поздравили с 102-летием Героя Советского Союза полковника в отставке Василия Сергеевича Мичурина, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Одним из первых с днем рождения ветерана поздравил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский. Он отметил, что в армии знают и глубоко уважают Василия Сергеевича как истинного патриота и гражданина, участника Великой Отечественной войны, всю свою жизнь посвятившего делу служения Отечеству и белорусскому народу. Леонид Касинский вручил ветерану приветственный адрес и ценный подарок от главы военного ведомства", - рассказали в Минобороны.

Ветеран поблагодарил военнослужащих белорусской армии за внимание и заботу, которую они регулярно проявляют к ветеранам войны.

Василий Мичурин - один из двух проживающих ныне в Беларуси ветеранов Великой Отечественной войны, которые удостоены звания Героя Советского Союза.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные поздравили с 102-летием Героя Советского Союза полковника в отставке Василия Сергеевича Мичурина, сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости общества
 
На аэродроме Боровая проходит авиационный фестиваль #Пронебо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика