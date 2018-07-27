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Ко Дню торговли: Торговая сеть Сморгонского комбината хлебопродуктов
28.07.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
В четвертое воскресенье июля в нашей стране отмечается День торговли. В преддверии этого праздника мы посетили Сморгонский комбинат хлебопродуктов, который на сегодняшний день имеет многоотраслевую торговую сеть.
Продавец буфета, находящегося на территории комбината, Татьяна МЕЛЬНИК.
Как рассказала начальник торгового отдела этого предприятия Анна Шиманович, торговая сеть СКХП представлена пятью магазинами, три из них расположены в городе, два – на селе, а также объектом общественного питания.
На предприятии УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» работает столовая, которая обеспечивает питанием не только работников комбината, но и жителей города. Разнообразное меню и приемлемые цены удовлетворяют потребность покупателей, считает Анна Шиманович.
Более двух лет Сморгонский комбинат хлебопродуктов и ХК «Динамо – Минск» выпускают совместную линейку продукции: овсяную кашу и овсяную крупу, овсяные хлопья и хлопья зерна пшеницы.
На прилавках магазинов СКХП можно найти как продовольственные, так и непродовольственные товары. Широко представлена линейка хлопьев и каш «Империя злаков», выпускаемых УПП «СКХП», что помогает не только сэкономить время, но и накормить семью полезным завтраком.
В магазине «КоронаДа» работает мясной цех, где изготавливаются разнообразные мясные полуфабрикаты. Особенным спросом у покупателей пользуются сырые колбаски, голубцы и шашлыки. Хотелось бы отметить, что продукция здесь готовится из натурального сырья без применения пищевых добавок.
Рапсовое масло, выпускаемое комбинатом хлебопродуктов.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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В четвертое воскресенье июля в нашей стране отмечается День торговли. В преддверии этого праздника мы посетили Сморгонский комбинат хлебопродуктов, который на...
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