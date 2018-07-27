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Ко Дню торговли: Торговая сеть Сморгонского комбината хлебопродуктов

28.07.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В четвертое воскресенье июля в нашей стране отмечается День торговли. В преддверии этого праздника мы посетили Сморгонский комбинат хлебопродуктов, который на сегодняшний день имеет многоотраслевую торговую сеть.

Ко Дню торговли: Торговая сеть Сморгонского комбината хлебопродуктов

Продавец буфета, находящегося на территории комбината, Татьяна МЕЛЬНИК.

Как рассказала начальник торгового отдела этого предприятия Анна Шиманович, торговая сеть СКХП представлена пятью магазинами, три из них расположены в городе, два – на селе, а также объектом общественного питания.

- В нашей торговой сети работает около 60 человек. Большая половина из них – это продавцы. Здесь трудятся как опытные, так и молодые специалисты. Каждый из них профессионально подготовленный и ответственный работник, который может прийти на помощь покупателю в выборе того или иного товара, - отмечает Анна Шиманович.

На предприятии УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» работает столовая, которая обеспечивает питанием не только работников комбината, но и жителей города. Разнообразное меню и приемлемые цены удовлетворяют потребность покупателей, считает Анна Шиманович.

Ко Дню торговли: Торговая сеть Сморгонского комбината хлебопродуктов
 Ко Дню торговли: Торговая сеть Сморгонского комбината хлебопродуктов

Более двух лет Сморгонский комбинат хлебопродуктов и ХК «Динамо – Минск» выпускают совместную линейку продукции: овсяную кашу и овсяную крупу, овсяные хлопья и хлопья зерна пшеницы.

На прилавках магазинов СКХП можно найти как продовольственные, так и непродовольственные товары. Широко представлена линейка хлопьев и каш «Империя злаков», выпускаемых УПП «СКХП», что помогает не только сэкономить время, но и накормить семью полезным завтраком.

В магазине «КоронаДа» работает мясной цех, где изготавливаются разнообразные мясные полуфабрикаты. Особенным спросом у покупателей пользуются сырые колбаски, голубцы и шашлыки. Хотелось бы отметить, что продукция здесь готовится из натурального сырья без применения пищевых добавок.

- Отметим, что в наших торговых точках мы стараемся продавать продукцию белорусского производителя. Ищем выгодных поставщиков, которые поставляют качественный товар по доступным ценам. Постоянно работаем над развитием нашей торговой сети, стараемся идти в ногу со временем. Планируем произвести реконструкцию магазина «Анастасия» и «Василина», а также заменить торговое оборудование в магазине «КоронаДа», - подытожила собеседница.

Ко Дню торговли: Торговая сеть Сморгонского комбината хлебопродуктов

Рапсовое масло, выпускаемое комбинатом хлебопродуктов.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
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В четвертое воскресенье июля в нашей стране отмечается День торговли. В преддверии этого праздника мы посетили Сморгонский комбинат хлебопродуктов, который на...
 
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