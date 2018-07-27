В канун Дня военно-морского флота военные моряки возложили венок на могилу Евгения Версоцкого в Гольшанах

27 июля представители Сморгонской районной организации ОО «Белорусский союз военных моряков» (БСВМ) возложили венок на могилу уроженца Гольшан капитана 1 ранга, кандидата военных наук, члена-корреспондента Международной академии информатизации, профессора Академии военных наук Евгения Версоцкого.

Евгений Иванович Версоцкий жил в России, но завещал похоронить его на родине – в Гольшанах. Близких у него здесь уже не осталось, поэтому шефство над захоронением взяли на себя местные школьники, а также ближайшая к Гольшанам ячейка БСВМ – сморгонская.

- Умер Евгений Иванович в 2016 году. С 2017 года мы навещаем могилу, посещаем школу, краеведческий музей, встречаемся со школьниками, руководством сельсовета, - рассказывает председатель Сморгонской РО «БСВМ» Владимир Казачёнок. – Вот и сегодня вместе с секретарем организации Юрием Ордашевским возложили венок на могилу Е. Версоцкого, встретились с представителями школы и музея.







На могиле Евгения Версоцкого. Слева направо: Янина КОРЗУН, заведующая историко-краеведческим музеем Гольшанской СШ; Иван КАСПЕРОВИЧ, заместитель директора по учебной работе Гольшанской СШ; Юрий ОРДАШЕВСКИЙ, секретарь организации военных моряков, мичман запаса; Владимир КАЗАЧЁНОК, председатель Сморгонской РО «БВСМ», старший мичман запаса

Справка: Евгений Иванович Версоцкий родился 16 июля 1946 года в д. Гольшаны Ошмянского района. Окончил с отличием Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова по специальности и с золотой медалью – Военно-морскую академию им. А. А. Гречко. Разрабатывал ракетные системы для военных кораблей. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, орденом Красной Звезды, девятью медалями. Военно-морской и научной деятельности он отдал 36 лет. Автор 62 научных работ.

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото предоставлено Сморгонской РО ОО «БВСМ».