"Пыталась уйти из роддома, но тянет". Акушерка с 50-летним стажем о том, как изменились роженицы

Мария Пастушенко работает акушеркой 48 лет. Начинала трудовой путь в деревне, но большая его часть прошла в 1-м роддоме Минска. В 67 лет Мария Сергеевна полна оптимизма, не скрывает, что любит свою работу, и гордится тем, что с ее помощью на свет появились тысячи детей.



Акушерка 1-го роддома столицы Мария Пастушенко

«Я в деревне, мне неполных 19 лет, и иду принимать роды»

— Как вы выбрали профессию?

— Я ее не выбирала. У меня умер отец от лейкоза, когда мне было восемь лет. Мама все время говорила, знаете, как в народе говорят, что он умер по вине врачей, его не досмотрели, плохо лечили. И у меня засела в голове мысль стать медработником и лечить правильно, разобраться, почему отца лечили не так.

Я хотела идти в институт, но мама болела, и я поступила на фельдшерское отделение Слуцкого медучилища. Хорошо сдала экзамены, и оказалось, что на акушерское отделение недобор. Шесть человек, в том числе и меня, зачислили туда.

Мы со слезами пошли к директору, не хотели быть акушерками. Он говорит: «Девочки, сходите на практику, посмотрите, в конце года подойдете, если захотите — я вас переведу». После того, как мы сходили на практику, никто к нему уже и не пошел. Впервые в жизни увидеть, как рождается ребенок, — очень интересно. Но тогда мы не знали, что это такой адский и тяжелый труд.

— Первые роды, которые вы принимали, помните?

— Сначала мы были практикантами, смотрели и учились. После училища меня распределили в деревню в Любанском районе, и в первую же ночь позвали на роды. Представьте, я в деревне, мне неполных 19 лет и иду принимать роды. Хорошо, что мы вдвоем были с однокурсницей. И все получалось.

Сейчас бы я в деревне так, как раньше, не работала бы. Я уже понимаю ситуацию, какие могут быть осложнения. Тогда все сложные случаи мы отправляли в райцентр, но что такое роды? Это непредсказуемо, они могут быть быстрыми, может кровотечение начаться.

— Как за время вашей работы менялась роженица?

— Сейчас стало много больных женщин, полнота — наш бич. Очень многие женщины нежные, у многих нарушение обмена, а это сказывается — они слабее.

Сейчас и рожают сложнее. Раньше меня ночью вызовут, приезжаю в роддом, три-четыре часа посижу, приняла роды, два часа подождала и сдала на пост медсестрам, чтобы за женщиной наблюдали. Пошла домой дальше спать. Теперь бы я так быстро не справилась, потому что женщины рожают долго, сложно, чаще нужны стимуляции.





— А как менялось отношение к родам?

— Сейчас работать легче, все белье стало одноразовое, мы работаем в перчатках, а раньше ребенка принимали голыми руками. Но с другой стороны сейчас стало больше инфекций: ВИЧ, много гепатита.

Женщины стали позже рожать, хотя и раньше в 40 лет встречались первые роды. Сейчас многие женщины делают карьеру и потом рожают. Вот недавно у меня женщина в 37 лет рожала, были первые роды, и она родила лучше, чем те, кто рожает в 22 года.

С другой стороны, и сегодня есть те, кто рожает рано. Недавно у нас рожали девочки и в 15 лет, и в 16. Так было и раньше.

Отличие еще в том, что раньше часто прерывали беременности, а сейчас такого нет. Сейчас женщины часто рожают и третьего, и четвертого ребенка. Это приветствуется.

«Чуть что требуют кесарево — где надо и не надо»

— Помните, когда впервые в родзале увидели папу?

— Давно это было, лет 15−10 назад. Сначала на роды к женам приходили наши медработники: врачи-анестезиологи, хирурги.

Сейчас папы часто приходят, но они не всегда готовы морально к тому, чтобы присутствовать на родах. И если он не такой уж трусливый, то даже неплохо, что пришел, акушеркам легче, потому что папа берет на себя часть нагрузки. Он присматривает за женой, сводит ее в душ и туалет. Она себя не так агрессивно ведет в присутствии мужа.

Правда, не всегда есть условия для партнерских родов в обсервационном отделении, где я работаю. У нас меньше родзалов, чем в другом отделении. И если у меня две женщины в родах в одном зале, и одна из них хочет быть с мужем, то вторая будет в такой ситуации себя некомфортно чувствовать.

— Как женщине настроиться, если она боится рожать?

— Надо прийти с мыслью «я рожу, у меня все получится и все будет хорошо». Не надеяться, что за тебя родит медперсонал. И вести себя нужно правильно в родах, слушать нас, выполнять указания.

Перед родами надо провести разгрузку организма и немножко разобраться с питанием, чтобы прийти с более-менее освобожденным кишечником.

За несколько дней реже посещать места, где много людей, чтобы не заболеть. Потому что к нам очень много простуженных приходит, иногда это сказывается даже на том, что воды преждевременно отходят.

И еще, но это лично мое мнение, раньше считалось: чем меньше люди знают о беременности и чем меньше женщина выставляет напоказ свой живот, тем легче она рожает. Правда это или нет, я не знаю.

Еще когда-то у нас работал доктор, который говорил, что женщина должна рожать простоволосой: надо заколку из волос достать. Мы и теперь часто просим женщин развязывать хвосты и, действительно, легче рожают.





— Сейчас часто обезболивают роды?

— Да, и просят спинальную анестезию. Но очень многие и отказываются. Анестезия не всегда и хорошо. Раз заложено природой, то человек через это должен пройти. Лучше рожать самой. Знаете, как я родила? В деревне рожала, боялась, что буду вести себя отвратительно и мне будет стыдно перед медиками. Сидела дома до полного раскрытия, приехала в роддом — и через 15 минут родила. У меня классические роды были.

Когда у меня были схватки, на соседней кровати спала сестра мужа, и она даже не проснулась. Значит, можно терпеть и настроиться на роды.

А сейчас женщины требуют кесарево где надо и не надо. Лет 25−20 назад скажи женщине про кесарево, она изревется вся. Сегодня чуть ли не каждая третья-пятая его просит.

— Когда лучше родить первого ребенка?

— До 35 лет оптимально, но рожают и в 37 лет, и в 42, и в 47 и в 54. У кого какая ситуация. У нас был случай, я еще работала на районе, когда женщина в 54 года думала, что климакс, а оказалась беременная. Отравляли ее в райцентр рожать. И она сама родила.

— Вы можете по женщине сказать, будут сложные роды или нет?

— Иногда сказать можно, и мы же по анамнезу смотрим. Но я сейчас всегда спрашиваю, как рожала ее мама. Вот как у матери роды прошли, так, скорее всего, и будет рожать ее дочь. Я где-то читала, что важно и как бабушка рожала, надо смотреть два поколения.

«Представьте, ребенок рождается мне на руки!»

— В чем сложность вашей работы?

— Расскажу случай. Я тогда работала на селе, вызывают на роды и ехать надо в деревню — 5 километров через лес. Женщина сама приехать не может, уже рожает. У меня только летняя бортовая машина, и я с водителем еду на эти роды.





Смотрю, макушка показывается, думаю, приму роды и повезу к себе. А не получается, не можем никак родить. И что мне делать? Прошу водителя, собираем в деревне еще людей и закидываем роженицу на бортовую машину, в кабину же ее не посадишь. Привозим в наш роддом. Ее тряхануло по лесу по ухабам, и когда мы положили на родильный стол, она благополучно родила мальчика весом 4800 гр. Правда, ребеночек родился неправильно, обычно дети рождаются вниз головой, а он — вверх личиком. Здесь бы сейчас реанимировали, наверное. А там удивительно: я его покачала-покачала, в водичке теплой поплавал, и все — здоровый на пятые сутки с мамой ушел домой.

Вот такие у нас ситуации бывают. Теперь в деревне одна бы я не работала, хотя у меня большой опыт, и я могу провести любую процедуру. Но я же отвечаю за жизнь женщины и ребенка, и упаси Бог, с ними что-то случится. У нас тут реанимация, если что, ребенок выживет. А там, что можно сделать?

— За что вы любите свою работу?

— Иной раз кажется, что я ее ненавижу (улыбается). Но все-таки я ее, действительно, люблю. Представьте, ребенок рождается мне на руки, человек видит мир с моих рук!

Иногда он может ухватить меня за палец или ухватиться за свою пуповину, или я накладываю зажим, он хватается за него… И когда к груди прикладываем — приятно, когда он начинает сразу сосать.

— Когда вы учились, вам говорили, что у вас есть талант к акушерству?

— Про Слуцкое медучилище говорили, что выпускают хороших фельдшеров и очень плохих акушерок (смеется). Из акушерок с нашего потока только человека три работают в родзале, и я одна из них. Когда мне звонит одна моя однокурсница, то спрашивает: «Как ты работаешь в родзале? Это же страшно!» Этого все боятся.

Я пыталась уйти из родзала и даже два года подрабатывала в профилактории, но я все равно брала дежурства в роддоме. Тянуло. Видимо, это мое призвание.

Редакция благодарит организаторов акции «Родильный дом, доброжелательный к семье» за содействие в подготовке материала.