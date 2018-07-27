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Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?

28.07.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Спортивные площадки — прерогатива крупных городов, а в маленьких населенных пунктах, к сожалению, их иногда вообще нет. Зато налицо очевидные проблемы с приобщением к здоровому образу жизни. Но в Кошелево совсем скоро эта проблема будет решена. Здесь, в историческом центре деревни: в месте, где раньше располагались церковь, магазин и школа, откроется спортивная площадка. Это инициатива жителей, но ее реализация — дело рук целой команды единомышленников.

— Когда я озвучил проблему отсутствия столь важного объекта в деревне нашему депутату Алексею Авдашкову, — рассказывает председатель сельсовета Виктор Шугов, — он с готовностью откликнулся и обещал помочь с ее оборудованием.  К слову, я благодарен и РУП «Белоруснефть-Особино», техника которого буквально на прошлой неделе работала здесь, и агроколледжу за волейбольную сетку и мячи. Так что совсем скоро у нас появится своя собственная спортивная площадка.

Алексея Авдашкова и его команду — все работают в филиале ОАО «Рогачевский МКК» – мы застали за установкой конструкций будущей площадки субботним утром.  Максим Николаев, Андрей Синкевич и Игорь Андросович — не только коллеги, но и настоящие друзья Алексея. Иначе чем объяснить тот факт, что свой законный выходной молодые люди провели за работой? Буквально за день ребята сделали разметку, установили ворота для игры в мини-футбол, волейбольные стойки, брусья, турники и скамейки, основательно их забетонировав. Осталось только разровнять площадку.

Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?
Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?

Подробности читайте в ближайшем выпуске «Авангарда»

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.

 

 
 
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Спортивные площадки — прерогатива крупных городов, а в маленьких населенных пунктах, к сожалению, их иногда вообще нет. Зато налицо очевидные проблемы...
 
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