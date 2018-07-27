Кто обустраивает спортивную площадку деревне Кошелево?

Спортивные площадки — прерогатива крупных городов, а в маленьких населенных пунктах, к сожалению, их иногда вообще нет. Зато налицо очевидные проблемы с приобщением к здоровому образу жизни. Но в Кошелево совсем скоро эта проблема будет решена. Здесь, в историческом центре деревни: в месте, где раньше располагались церковь, магазин и школа, откроется спортивная площадка. Это инициатива жителей, но ее реализация — дело рук целой команды единомышленников.

— Когда я озвучил проблему отсутствия столь важного объекта в деревне нашему депутату Алексею Авдашкову, — рассказывает председатель сельсовета Виктор Шугов, — он с готовностью откликнулся и обещал помочь с ее оборудованием. К слову, я благодарен и РУП «Белоруснефть-Особино», техника которого буквально на прошлой неделе работала здесь, и агроколледжу за волейбольную сетку и мячи. Так что совсем скоро у нас появится своя собственная спортивная площадка.

Алексея Авдашкова и его команду — все работают в филиале ОАО «Рогачевский МКК» – мы застали за установкой конструкций будущей площадки субботним утром. Максим Николаев, Андрей Синкевич и Игорь Андросович — не только коллеги, но и настоящие друзья Алексея. Иначе чем объяснить тот факт, что свой законный выходной молодые люди провели за работой? Буквально за день ребята сделали разметку, установили ворота для игры в мини-футбол, волейбольные стойки, брусья, турники и скамейки, основательно их забетонировав. Осталось только разровнять площадку.















































Подробности читайте в ближайшем выпуске «Авангарда»

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.