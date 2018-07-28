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Как в Минске проходит авиафестиваль #Пронебо

28.07.2018 22:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году самый масштабный фестиваль авиационного спорта Беларуси уже в первый день собрал рекордное количество зрителей. TUT.BY побывал на Боровой и посмотрел, как прошли вертолетные гонки и воздушные бои, а парашютисты соревновались в своем мастерстве. Кто еще не посетил #Пронебо, может отправиться на Боровую 29 июля — в воскресенье соревнования продолжатся.

 
 
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TUT.BY побывал на Боровой и посмотрел, как прошли вертолетные гонки и воздушные бои, а парашютисты соревновались в своем мастерстве.
 
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