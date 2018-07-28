В этом году самый масштабный фестиваль авиационного спорта Беларуси уже в первый день собрал рекордное количество зрителей. TUT.BY побывал на Боровой и посмотрел, как прошли вертолетные гонки и воздушные бои, а парашютисты соревновались в своем мастерстве. Кто еще не посетил #Пронебо, может отправиться на Боровую 29 июля — в воскресенье соревнования продолжатся.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как в Минске проходит авиафестиваль #Пронебо TUT.BY побывал на Боровой и посмотрел, как прошли вертолетные гонки и воздушные бои, а парашютисты соревновались в своем мастерстве.