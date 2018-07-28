Беда по неосторожности. В Кореличском районе еще раз напомнили о соблюдении правил охраны труда





Единый день профилактики производственного травматизма, который прошел 19 июля 2018 года в Гродненской области, – это очередной повод напомнить о необходимости соблюдения правил охраны труда каждым работником.

Такие дни являются необходимой профилактикой травматизма, а в некоторых случаях и гибели людей на производстве. Но, несмотря на все принимаемые меры, несчастные случаи продолжают случаться. Так, в организациях Гродненской области с начала года и до начала июля текущего года на производстве погибли 7 человек (за аналогичный период 2017 года — 6) и 37 (32) получили тяжелые травмы.

Почему же так происходит? Среди основных причин несчастных случаев на производстве являются несоблюдение должностными лицами требований законодательства и своих обязанностей по охране труда, а также невыполнение работниками элементарных требований безопасности, дисциплины и инструкций по охране труда.

Зачастую для недопущения несчастных случаев на производстве (устранения их причин) не требуется значительных финансовых затрат. Всего лишь необходимо выполнять установленные требования охраны и безопасности труда (инструкций по охране труда и др.).

Вот только некоторые случаи, когда беспечность самих работников привела к трагическим последствиям.

Так, 4 мая текущего года, выполняя работы по оштукатуриванию стен на объекте в г. Островец при попытке перенести светодиодный прожектор от удара электрическим током получил тяжелые травмы 33-летний штукатур СУ-221 ОАО «Гроднопромстрой».

7 июня 2018 года на территории предприятия при выполнении ремонтных работ опустившимся кузовом автомобильного самосвального прицепа смертельно травмирован 60-летний слесарь по ремонту автомобилей ОАО «Лида-агротехсервис».

В этот же день в Юратишковском лесничестве при выполнении работ по закладке пробы один из работников бензопилой вырубал хворост и не заметил приблизившегося 52-летнего лесника ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», который в результате отскока пильного аппарата бензопилы получил тяжелую травму колена.

3 июля текущего года при заточке в полевых условиях ножей кормоуборочного комбайна КВК-800 в результате попадания руки в измельчающий аппарат получил травму кисти 42-летний тракторист-машинист КСУП «Бородичи» Зельвенского района.

Всех этих несчастных случаев можно было избежать. Однако погибшие и пострадавшие, их коллеги нередко выполняли работу «по-своему», надеясь на «авось», в результате чего были проигнорированы установленные требования дисциплины и безопасного труда.

Лидия ШЕВКО,

председатель районного объединения профсоюзов.