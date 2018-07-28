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На аллее фонарей в Бресте открыли скульптуру сантехника

29.07.2018 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Скульптурная композиция, посвященная работникам «Брестводоканала», открылась 28 июля в Бресте на улице Гоголя. Она представляет собой скамейку, вместо перил у которой — водопроводные колонки, фонарь и фигуру сантехника, который вылезает из колодца, пишет «СБ».


Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук поблагодарил работников предприятия за креативность:

— Несколько часов назад мы открыли на улице Суворова подстанцию скорой медицинской помощи. Очень важный и нужный объект. Но есть такие вещи, которые создают атмосферу города. На улице Гоголя уже десятки фонарей и скульптурных композиций, установленных городскими предприятиям. Хочу поблагодарить наш «Водоканал», который является самым креативным подразделением городского коммунального хозяйства. Молодцы, они сейчас делают большую работу по реализации проекта на городских очистных, ежесуточно «Брестводоканал» очищает 85 тысяч кубометров сточных вод, в город подается 60 тысяч кубометров воды. И у них остается время для творчества.

Скульптурную композицию открыли председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, руководитель городского ЖКХ Игорь Сильченко и директор предприятия «Брестводоканал» Андрей Пролиско.

 
Теги: Брест
 
 
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Скульптурная композиция, посвященная работникам "Брестводоканала", открылась 28 июля в Бресте на улице Гоголя.
 
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