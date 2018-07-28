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В Бресте открыли станцию скорой медицинской помощи

29.07.2018 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Новое медицинское учреждение расположено по улице Суворова, рядом с заводом «Цветотрон». Станция была построена всего за год, и 28 июля, в День города, ее торжественно открыли, пишет «Вечерний Брест».


Станция построена по всем необходимым нормам для комфортных условий медработников и оказания первой необходимой помощи жителям. Здесь работает единый диспетчерский пункт по отслеживанию карет скорой с помощью GPS-системы. Это новшество позволит координировать работу автомобилей скорой помощи и направлять водителей по необходимому пути, чтобы те как можно быстрее добирались до пациента и при необходимости как можно быстрее доставляли его в дежурную больницу.

— В дальнейшем мы думаем внедрить в области такую диспетчерскую службу, которая может обеспечить быструю доставку пациентов, — поделился планами развития и совершенствования медицины в области председатель облисполкома Анатолий Лис. — Также мы планируем создать пункт скорой медпомощи в Барановичах. Начнем в этом году проектирование, а в следующем — займемся строительством. В дальнейшем надо будет оптимизировать и другие районные центры.

Как рассказал председатель облисполкома, постепенно в области идет обновление автопарка. За 2017 год удалось обновить 23 автомобиля скорой медпомощи. В начале этого года приобрели две новые кареты скорой, и планируется в этом году закупить еще три.

 
Теги: Брест
 
 
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Станция построена по всем необходимым нормам для комфортных условий медработников и оказания первой необходимой помощи жителям.
 
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