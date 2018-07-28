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До плюс 32. На воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за жары
29.07.2018 08:15 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье, 29 июля, на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…+32 °С, предупреждает
Высокой будет температуры и в Минске и в Минской области — днем до 32 градусов.
МЧС напоминает, что резкие перепады температуры приводят к колебаниям содержания кислорода в атмосфере: при потеплении кислорода становится меньше, а при похолодании, наоборот, больше. Когда вместе с колебаниями температуры происходит и изменение давления, то риску подвергаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Чтобы уменьшить воздействие резких изменений погоды нужно:
— Заниматься умеренными физическими нагрузками, например, спортивным шагом, плаванием.
— полноценно питаться;
— высыпаться;
— оказаться от вредных привычек.
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В воскресенье, 29 июля, на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…+32 °С, предупреждает сайт МЧС.
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