До плюс 32. На воскресенье объявлено штормовое предупреждение из-за жары

В воскресенье, 29 июля, на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…+32 °С, предупреждает сайт МЧС .

Высокой будет температуры и в Минске и в Минской области — днем до 32 градусов.

МЧС напоминает, что резкие перепады температуры приводят к колебаниям содержания кислорода в атмосфере: при потеплении кислорода становится меньше, а при похолодании, наоборот, больше. Когда вместе с колебаниями температуры происходит и изменение давления, то риску подвергаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Чтобы уменьшить воздействие резких изменений погоды нужно:

— Заниматься умеренными физическими нагрузками, например, спортивным шагом, плаванием.

— полноценно питаться;

— высыпаться;

— оказаться от вредных привычек.