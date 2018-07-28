29 июля — День работников торговли

Это сейчас, когда государство основательно повернулось лицом к малому бизнесу, им живется веселее. А тогда, в конце 90-х и даже в начале нулевых, человек, решивший открыть собственное дело, непременно должен был обладать такими качествами характера, как мужество и настойчивость. Частные магазины воспринимались как вредные конкуренты официальным торговым точкам, а потому скрыто и явно ставились палки в колеса только-только начинающим бизнесменам. Да и народонаселение все еще воспринимало новшества неоднозначно: с одной стороны, вроде как хорошо – заметно расширяется зона обслуживания. С другой же, никуда не делись советские стереотипы, согласно которым частник – это непременно махинатор, который спит и видит, как бы это выкачать побольше денег у трудового народа.

Наталья Григорьевна Гетман реально ощутила это на себе, когда однажды ночью кто-то поджег небольшой торговый павильон, который они с мужем открыли шесть лет назад. Те, кто это сделал, наверное, так и не поняли, что бизнес может завариваться не только ради денег, хотя без них никуда, но и для того, чтобы помочь людям, односельчанам, по возможности облегчить хлопоты, которых в деревне всегда невпроворот. А ведь именно это и имела прежде всего в виду Наталья Григорьевна, тогда еще просто Наташа, девчонка из Садового, всего пару лет назад окончившая Молотковичскую среднюю школу. Уже к 22 годам она удачно вышла замуж и родила двоих детей. Житейский опыт, знание деревенской жизни подсказали ей, что такой деревне, как Молотковичи, явно мало одного предприятия торговли: населенный пункт не маленький, настоящее местечко, и за всякой мелочью в магазин с окраины не набегаешься. Сегодня уже не вспомнить, кто первым предложил открыть свой магазин – Наташа или ее муж Вадим. Но факт остается фактом: вскоре у самой железной дороги, неподалеку от станционного помещения, открылся упомянутый уже павильон, торговавший всякой нужной всячиной – хлебом, колбасными изделиями, бакалеей и прочим. Вообще говоря, для Наташи Гетман, к тому времени студентки-заочницы института предпринимательства, это было и своеобразной практикой, и хорошей школой работы с покупателем.

Но нет худа без добра: когда случилась беда, крепко помог предпринимателям наш райисполком, выделивший им солидный участок земли. Так на месте сгоревшего павильона вырос теперешний магазин «Кристалл». По первому впечатлению – настоящий городской супермаркет с торговым залом площадью почти 100 квадратных метров, с подсобными помещениями, с современным оборудованием. А, главное, с отлично налаженной поставкой товаров продовольственной группы. К слову сказать, этой поставкой занимается муж – Вадим Петрович, выполняющий функции водителя микроавтобуса, менеджера по контактам с поставщиками, а также делающий в магазине всевозможную мужскую работу – что-то прибить, где-то подремонтировать или подкрасить. Для Натальи Григорьевны он не просто муж, а настоящий единомышленник и надежный друг. По ее словам, не было бы Вадима – не было бы и магазина.

Магазин действует и с каждым годом становится все популярнее: число ежедневных покупателей уже перевалило за три сотни. Они приходят сюда не только из окрестных домов, но и со всей деревни: людей притягивает всегда свежий товар, умело оформленные витрины, профессиональные действия продавцов – знающих, предупредительных и вежливых. Их в магазине четверо, но и сама Наталья Григорьевна, при необходимости, берется за любую работу – и за прилавком может постоять, и товар разгрузить, и за товароведа сработать, а то и взять швабру и полы протереть…

А что же конкуренция, которой так боялись в былые времена? Она, конечно, существует – в Молотковичах несколько магазинов. Но от этого выигрывает покупатель, которого можно привлечь только качеством товаров, доступностью цен и культурой обслуживания. В «Кристалле» эти козыри всегда наготове. Дела у предпринимателей идут успешно: супруги Гетман открыли магазин и в соседних Березовичах – «Кристалл-2». Открыли его на самой окраине деревни. В летний сезон это просто-таки находка для многочисленных дачников.

…За окнами магазина раз за разом пролетают поезда. На здешней станции они долго не задерживаются: постоят пару минут – и дальше. А вот «Кристалл» остается на месте, как и остается желание его хозяев приносить пользу землякам.

Юрий СЕРГЕЕВ.

Фото автора.