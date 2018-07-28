1942— в СССР учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова
1965— в минском детском парке имени Горького открылся планетарий
Кто родился: композитор Игорь Крутой, художник-маринист Иван Айвазовский, актер Сергей Горобченко
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29 июля
29.07.2018 — Новости Общества | Единство
1942— в СССР учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова
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1942— в СССР учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова1965— в минском детском парке имени Горького открылся планетарийКто родился: композитор...
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