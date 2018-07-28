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«Центральный» держит марку

29.07.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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«Центральный» держит марку
В этом году у магазина «Центральный», что в центре Глуска (простите за каламбур), — юбилей, 10 лет со дня открытия. Это выяснилось во время нашей беседы с директором частного унитарного торгового предприятия «Бригантина-торг» Сергеем Нозиком, которому и принадлежит магазин. Всё это время «Центральный» стабильно держится на плаву, а поток покупателей неизменно высокий, с утра и до позднего вечера двери здесь практически не закрываются. Мы с трудом улучили пять минут, чтобы сфотографировать коллектив, и за это время уже собралась небольшая очередь. Это неудивительно, потому что у «Центрального» репутация солидного магазина, здесь хороший выбор продуктов разных производителей, часто появляются новинки, вежливое и быстрое обслуживание, что мне лично особенно нравится: не нужно подолгу ждать, пока в отделе появится продавец. А еще, как сообщили нам в отделе экономики райисполкома, в этом магазине высокий удельный вес безналичных расчетов, а розничный товарооборот постоянно растет. Это значит, что даже при повышении конкуренции со стороны других торговых объектов покупатели не проходят мимо «Центрального».

«А просто надо работать, ежедневно, ежечасно, — говорит заведующая магазином Жанна Нозик. — Приложить колоссальные усилия, чтобы наработать репутацию, а потом ее поддерживать. Изучаем покупательский спрос, заказываем товары для разных возрастных категорий. Среди наших постоянных покупателей немало пенсионеров, пожилых людей, у них свои потребности, совсем другой товар пользуется популярностью у молодежи, стараемся, чтобы была обширной детская группа. Мы сотрудничаем напрямую со всеми крупными производителями не только области, а и всей республики. В числе наших поставщиков «Спартак», «Слодыч», «Коммунарка», «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», несколько мясокомбинатов, Бобруйский завод растительных масел…»

Положительный имидж магазина формируется в немалой степени благодаря продавцам, в «Центральном» их девять. С самого первого дня здесь работают Ольга Валёха, Вера Лесун, Юлия Вайтенкова и Татьяна Пароховник. Они и их коллеги говорят, что условия устраивают, коллектив слаженный, недостач (тьфу-тьфу-тьфу) не бывает, так зачем от добра добра искать? «Я всех своих продавцов уважаю и люблю, если наказываю — только словом, — говорит заведующая Жанна Нозик. — Впрочем, «наказываю» — тоже слово неподходящее, просто, как и во всяком деле, бывают свои шероховатости, нюансы. А вообще же коллектив у нас подобрался очень хороший, трудоспособный, взаимозаменяемый, каждый четко знает свое дело».

В последнее воскресенье июля отмечается День работников торговли. Поздравляем коллектив магазина «Центральный», а также всех, кто в нашем районе занимается торговлей, с их профессиональным праздником. Пусть всегда будет спрос на то, что вы продаете, покупатели будут состоятельными, а партнеры никогда не подводят.

О. ПЕТРОВА

Фото А. АВТУХОВОЙ

 
 
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В этом году у магазина «Центральный», что в центре Глуска (простите за каламбур), — юбилей, 10 лет со дня открытия. Это выяснилось во время нашей беседы с директором...
 
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