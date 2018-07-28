Поздравляем всех работников торговли Лоевщиныи ветеранов труда отрасли с профессиональным праздником!

29 июля — День работников торговли

Поздравляем всех работников торговли и ветеранов труда отрасли с профессиональным праздником!

Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективности и качества зависят комфортность жизни людей, решение их самых насущных проблем. Эта профессия требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи. Но самое главное, она требует умения работать с людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли и общественного питания, активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и глубокого удовлетворения от работы.

Пусть в ваших домах навечно поселятся счастье, любовь и удача!

Вероника БАЙКОВА,

председатель районного исполнительного комитета.

Ирина ПАСТУХОВА,

председатель районного Совета депутатов.