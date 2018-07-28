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Поздравляем всех работников торговли Лоевщиныи ветеранов труда отрасли с профессиональным праздником!
29.07.2018 — Новости Общества | Лоевский край
29 июля — День работников торговли
Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективности и качества зависят комфортность жизни людей, решение их самых насущных проблем. Эта профессия требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи. Но самое главное, она требует умения работать с людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.
Вероника БАЙКОВА,
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Поздравляем всех работников торговли Лоевщиныи ветеранов труда отрасли с профессиональным праздником!
29 июля — День работников торговли Поздравляем всех работников торговли и ветеранов труда отрасли с профессиональным праздником! Труд работников торговли очень...
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