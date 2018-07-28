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"Стоим с шести утра". В торговом центре сотни девушек выстроились в огромную очередь
29.07.2018 10:39 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье, 29 июля, сотня девушек выстроилась в очередь в ТРЦ Galleria Minsk около магазина косметики. Мы узнали, за чем стояли.
Как выяснилось, это — акция магазина косметики MAC. Девушкам предлагают бесплатно поменять любую старую помаду на новую от MAC.
К открытию торгового павильона, в 10 утра, девушки выстроились в огромную очередь. Одна из первых признается, что пришла в магазин в пять утра. Остальные дамы, которые оказались в числе первых, пришли в ТРЦ чуть позже — к шести.
Очередь разделилась на две: одна выходит на улицу, вторая — стоит до магазина Reserved. Посетителей запускают по несколько человек.
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Мы узнали, за чем они стоят.
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