"Стоим с шести утра". В торговом центре сотни девушек выстроились в огромную очередь

В воскресенье, 29 июля, сотня девушек выстроилась в очередь в ТРЦ Galleria Minsk около магазина косметики. Мы узнали, за чем стояли.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Как выяснилось, это — акция магазина косметики MAC. Девушкам предлагают бесплатно поменять любую старую помаду на новую от MAC.

К открытию торгового павильона, в 10 утра, девушки выстроились в огромную очередь. Одна из первых признается, что пришла в магазин в пять утра. Остальные дамы, которые оказались в числе первых, пришли в ТРЦ чуть позже — к шести.

Очередь разделилась на две: одна выходит на улицу, вторая — стоит до магазина Reserved. Посетителей запускают по несколько человек.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY