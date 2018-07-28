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Военные сборы как способ проверить теоретические знания и практические навыки

29.07.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Военные сборы как способ проверить теоретические знания и практические навыки

В войсковой части 5525 прошли переподготовку офицеры запаса. В числе тех, кто получил вызов и был командирован на сборы, – шестеро уроженцев Будакошелевщины. В прошлую пятницу после торжественного мероприятия они вернулись домой, и не с пустыми руками. За добросовестное выполнение военных обязанностей и примерную дисциплину им были вручены наградные часы и ценные подарки.

Все в своё время прошли школу армии и получили офицерские звания в различных войсках.

Военные сборы как способ проверить теоретические знания и практические навыки
Дмитрий Буденков

Дмитрий Буденков, уроженец в аг. Широкое, трудится в г. Минске на одном из частных предприятий. На время сборов он стал командиром взвода. Срочную службу Дмитрий проходил в 2010-2011 годах. Эти военные сборы стали для него первыми:

– Сборы помогли «освежить» теоретические знания и практические навыки, для этого были созданы все условия. Программа с занятиями в классах, полевым выходом, стрельбами была очень насыщенной. Кроме того, отлично была организована и спортивно-массовая работа: в свободное время мы имели возможность играть в футбол, волейбол, баскетбол. Особенно запоминающейся стала экскурсия в Гомельский областной музей военной славы.

Военные сборы как способ проверить теоретические знания и практические навыки
Виктор Суворкин

Лейтенант запаса Виктор Суворкин живет в райцентре. В гражданской жизни занимает должность прораба тепловых сетей в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». К призыву офицер был готов:

– Для меня это новый и интересный опыт. Первое время трудно было привыкнуть к коллективу, строгому распорядку. Но время пролетело быстро, благодаря ежедневным занятиям через два-три дня все вошли в нужный режим.

Переподготовку офицеры запаса проходили 12 дней. За это время они прошли полный курс теоретической и практической военной подготовки, освоили новые виды вооружения, а также технику оказания первой медицинской помощи. Опытные инструкторы на примерах демонстрировали военнослужащим, как обращаться с тем или иным предметом, как вести себя в той или иной ситуации и что бывает, если пренебречь правилами.

Елена ЧЕКАН.
Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
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В войсковой части 5525 прошли переподготовку офицеры запаса. В числе тех, кто получил вызов и был командирован на сборы, – шестеро уроженцев...
 
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