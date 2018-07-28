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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары

29.07.2018 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары. В дневные часы на большей части территории страны температура воздуха достигнет плюс 30-32 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем по западной половине страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 16-21 градуса, во второй половине дня будет плюс 27-32 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары. В дневные часы на большей части территории страны температура воздуха...
 
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