За 2017 год в Беларуси продано товаров более чем на 40 млрд рублей, на 4% больше, чем годом ранее

Минск, 29 июля. В 2017 году в розничной торговле Беларуси было продано товаров на 40,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем годом ранее. В расчете на душу населения розничный товарооборот увеличился с 3,9 тыс. рублей в 2016 году до 4,2 тыс. рублей в 2017 году.Такие данные приводит Белстат в обзоре по случаю Дня работников торговли, который отмечается в Беларуси в последнее воскресенье июля.

Доля продаж товаров отечественного производства в розницу (без микроорганизаций) составила 64,4%, в том числе продовольственных — 80,8%, непродовольственных товаров — 44,2%.



На начало текущего года в Беларуси насчитывалось 56,4 тысячи магазинов. В расчете на 10 тыс. человек населения торговая площадь магазинов увеличилась с 5.632 м2 на 1 января 2017 года до 5.821 м2 на начало текущего года.



Количество рынков в стране за последние полтора года практически не изменилось — с 388 в 2016 году и 386 в прошлом. Количество торговых центров увеличилось на 30 и на начало текущего года составляло 561.



Удельный вес товарооборота интернет-магазинов в розничном товарообороте организаций торговли увеличился с 2,8% в 2016 году до 3,4% в 2017 году. В прошлом году среди наиболее популярных товаров для покупки в интернете были одежда (10,9%), электробытовые приборы и инструменты (10%), строительные материалы (9,3%), обувь (6,3%), парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности (5,6%).



В 2017 году доля продаж товаров отечественного производства в розницу (без микроорганизаций) составила 64,4%, в том числе продовольственных — 80,8%, непродовольственных товаров — 44,2%.



Товарооборот общественного питания в 2017 году составил 2,2 млрд. рублей и по сравнению с 2016 годом увеличился в сопоставимых ценах на 5,6%. А за первое полугодие текущего года вырос на 13,2%.



Число мест в объектах общественного питания на 10.000 человек населения увеличилось с 810 на начало прошлого года до 814 мест на 1 января текущего года. В последнее время, отмечает Белстат, наблюдается перераспределение структуры объектов общественного питания: активно развиваются кафе, мини-кафе, кафетерии и кофейни, рестораны быстрого обслуживания.



В оптовой торговле является важным звеном между производителями и потребителями товаров.



В 2017 году оптовый товарооборот составил 76,9 млрд. рублей и вырос в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года на 3,9%. В структуре оптовой торговли республики ведущая роль принадлежит оптовым организациям Минска. По итогам 6 месяцев 2018 года он вырос уже на 6,8%.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За 2017 год в Беларуси продано товаров более чем на 40 млрд рублей, на 4% больше, чем годом ранее Минск, 29 июля. В 2017 году в розничной торговле Беларуси было продано товаров на 40,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем годом ранее. В расчете...

Ирина Турчина, БелаПАН.