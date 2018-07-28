27 июля на пешеходной Советской в Бресте заработала кофейня 1801. Это первое заведение, которое завод часов «Луч» и частник открыли в регионах после успешного старта в столице . Брестских кофеманов сюда будут заманивать фирменными горячими напитками, домашними десертами и кофе премиум-класса, рассказал TUT.BY директор кофейни Вячеслав Жадан.



Фото: Вячеслав Жадан

Кофейни «1801» — это совместный проект двух компаний: завода «Луч» и «Иммастаркомпани», которая занимается обжаркой кофе. Цель проекта — объединить магазин по продаже часов с уютным заведением с горячими напитками и выпечкой. В Минске успешно функционируют две точки. Идея открыть первую в регионах кофейню принадлежит часовщикам.

«Часовой завод нашел достаточно большое помещение здесь, на Советской. Поскольку у нас достаточно плодотворное с ними сотрудничество в Минске, то они предложили нечто похожее и здесь открыть», — объяснил TUT.BY Вячеслав Жадан.



Вячеслав Жадан в минской кофейне. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На пешеходной Советской, где кофейни работают практически на каждом шагу, новому заведению будет непросто бороться за клиентов. По словам Вячеслава Жадана до открытия он прошелся по самым популярным местам города и ознакомился с уровнем будущих конкурентов.

— Мне понравилось в Paragraph. Хорошая сеть, нравится их кофейня на улице Карбышева. Я думаю, что если бы такая кофейня была бы в Минске, она бы пользовалась спросом, — рассказал собеседник.

В отличие от столицы, в Бресте премиальных кофейных позиций будет меньше. Например, посетители не смогут попробовать самый дорогой в мире сорт кофе — Black ivory, который изготавливается из зерен арабики, пропущенных через пищеварительный тракт слонов. Из премиум сегмента в брестском «1801» подают «Копи лювак», процесс производства которого схож с Black ivory. Однако кофейные зерна проходят через пищеварительный тракт не слонов, а мусангов — зверьков семейства виверровых. Затем зернышки собираются, моются и сушатся на солнце.

— Мы не делаем упор только на этот кофе. Если кто-то захочет попробовать, то такая возможность у него будет. Если судить по минской кофейне, то 99,9% продаж у нас — это наша фирменная смесь, — объяснил директор кофейни.





Одна чашка «Копи лювак» обойдется в 10 рублей.

— Нас все любят покритиковать за такие цены. На самом деле цены на кофе у нас стандартные по Минску и по Беларуси. В Бресте на некоторые позиции будут ниже. В частности, на десерты. А так у нас, мне кажется, вполне брестские цены: 2,5 рубля за американо. (…) При этом мы сами обжариваем кофе. У нас в кофейне всегда представлено несколько сортов и посетитель может сам выбрать, из какого ему сварят эспрессо, — рассказал Вячеслав Жадан.