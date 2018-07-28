Социально-экономическое положение Глусского района. Итоги полугодия

Промышленное производство

Объем промышленного производства района в фактических ценах в 1-м полугодии 2018 года составил 2,7 млн рублей. Вся произведенная промышленная продукция была отгружена.

Сельское хозяйство

В сельскохозяйственных организациях района, учитываемых в текущем порядке, объем производства продукции сельского хозяйства в 1-м полугодии 2018 года в сопоставимых ценах составил 84,7 % к 1-му полугодию 2017 года. Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) составила 0,6 тыс. тонн. Молока произведено 7 тыс. тонн, реализовано молока по всем каналам сбыта 5,7 тыс. тонн. Удельный вес реализованного молока в общем объеме его производства составил 80,8 %. Средний удой молока от коровы — 1 204 килограмма.

Инвестиции в основной капитал и строительство

Использовано 3,3 млн рублей инвестиций в основной капитал. За этот период строительно-монтажные работы выполнены на 1,7 млн рублей. Инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 1,5 млн рублей (45,4 % общего объема инвестиций). Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на 1,1 млн рублей.

Внешняя торговля

Оборот внешней торговли товарами организаций района в январе — мае 2018 г. составил 1 459,8 тыс. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 2,2 %. Экспортировано товаров на 1 189,5 тыс. долларов, что больше в 1,7 раза, импортировано на 270,3 тыс. долларов, или меньше в 2,7 раза. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере 919,2 тыс. долларов (в январе — мае 2017 г. сальдо было отрицательным — 22,5 тыс. долларов). Зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 18 странами мира. Товары поставлялись на рынки 14 государств, импортировалась продукция из 5 стран. Основными торговыми партнерами района являлись: Российская Федерация — 35,6 % всего объема товарооборота, Швеция — 11 %, Бельгия — 10,4 %, Латвия — 9,9 %, Германия — 9,6 %, Республика Молдова — 7,9 %, Китай — 4,3 %, Польша — 3,9 %, Нидерланды — 2,5 % и Франция — 1,1 %.

Потребительский рынок

Розничный товарооборот района в 1-м полугодии 2018 года составил 15,2 млн рублей и увеличился по сравнению с 1-м полугодием 2017 года в сопоставимых ценах на 11,9 %. Организациями торговли реализовано товаров населению на 13,5 млн рублей. На приобретение продовольственных товаров населением затрачено 9,8 млн рублей, непродовольственных за этот период продано на 3,7 млн рублей.

Финансы

За январь — май 2018 года организациями района получено чистой прибыли 503 тыс. рублей (в январе — мае 2017 года организации района сработали с чистым убытком 8 тыс. рублей).

Занятость населения и заработная плата

В мае 2018 года в экономике района было занято 5,5 тыс. человек, что на 1,7 % меньше, чем в мае 2017 года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня составил 0,3 % от численности рабочей силы (на конец июня 2017 г. — 0,7 %).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 1-м полугодии 2018 года составила 618,3 рубля. Реальная заработная плата (зарплата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) по сравнению с 1-м полугодием 2017 года увеличилась на 12 %.

Главное статистическое управление Могилёвской области