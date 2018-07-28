Герой России Владимир Шаманов открыл в Бресте памятник десантникам

29 июля в парке культуры и отдыха 1 Мая открыли скульптурную композицию, посвященную десантуре, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Главный герой памятника — мультяшный персонаж десантник Степочкин. Это подросток, самовольно призвавшийся в воздушно-десантные войска тайком от мамы и работников военкомата. Мультик стал культовым, особенно среди военных.

На открытии композиции присутствовал Владимир Шаманов. Легендарный генерал-полковник, Герой Российской Федерации, командующий воздушно-десантными войсками России в переломное время. Ныне Владимир Анатольевич — председатель комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

К парку, где установлена скульптура, Шаманов прибыл с целым кортежем в сопровождении милицейских машин с мигалками.