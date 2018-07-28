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Герой России Владимир Шаманов открыл в Бресте памятник десантникам
29.07.2018 16:13 — Новости Общества | Tut.by
29 июля в парке культуры и отдыха 1 Мая открыли скульптурную композицию, посвященную десантуре,
Главный герой памятника — мультяшный персонаж десантник Степочкин. Это подросток, самовольно призвавшийся в воздушно-десантные войска тайком от мамы и работников военкомата. Мультик стал культовым, особенно среди военных.
На открытии композиции присутствовал Владимир Шаманов. Легендарный генерал-полковник, Герой Российской Федерации, командующий воздушно-десантными войсками России в переломное время. Ныне Владимир Анатольевич — председатель комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
К парку, где установлена скульптура, Шаманов прибыл с целым кортежем в сопровождении милицейских машин с мигалками.
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Главный герой памятника - мультяшный персонаж десантник Степочкин. Это подросток, самовольно призвавшийся в воздушно-десантные войска тайком от мамы и работников...
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