Сом весом более 40 кг был пойман во время «Большой бард-рыбалки»‍

Бобруйчанин Николай Шепетов, принимавший участие в проекте «Большая бард-рыбалка», организованный в Быховском районе Могилевской области, установил рекорд, поймав сома весом 42,5 кг. Данный показатель более чем в 3 раза превысил предыдущий рекорд мероприятия, которое проводится с 2010 года.



По словам новоиспеченного рекордсмена, ранее ему доводилось поднимать из водоемов и более крупную рыбу. В частности, масса самого большого сома в послужном списке жителя Бобруйска, по его словам, составляла 54 кг.