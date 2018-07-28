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На понедельник из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

29.07.2018 16:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 июля. Белгидромет объявил на понедельник оранжевый уровень опасности.

Как прогнозируют синоптики, в дневные часы 30 июля на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30—32°С, в Минске максимальная температура воздуха достигнет плюс 30°С.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 июля. Белгидромет объявил на понедельник оранжевый уровень опасности. Как прогнозируют синоптики, в дневные часы 30 июля на большей части территории...
 
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