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В Оршанском районе перевернулся автобус с пассажирами

29.07.2018 15:58 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 июля. В Оршанском районе перевернулся пассажирский автобус "МАЗ".

Как сообщила ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла 28 июля примерно в 19.05 на пятом километре автодороги Н3115, вблизи деревни Савищино.

Автобус следовал по маршруту Орша – Грязивка. 56-летний водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир из 12 — женщина 1964 года рождения — с телесными повреждениями доставлена в травматологическое отделение местной больницы.

Проводится проверка.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 июля. В Оршанском районе перевернулся пассажирский автобус "МАЗ". Как сообщила ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла 28 июля примерно в 19.05 на...
 
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