ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске сотни девушек выстроились в очередь за бесплатной помадой

29.07.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
В Минске сотни девушек выстроились в очередь за бесплатной помадой

Огромную очередь из представительниц прекрасного пола могли наблюдать сегодня посетители столичного торгового центра «Galleria Minsk». Как выяснилось, причиной ажиотажа стала акция, объявленная одним из бутиков, находящихся в ТЦ.

В соответствии с условиями магазина, девушкам и женщинам предоставлялась возможность обменять любую старую помаду на новую из имеющегося ассортимента. В итоге, несмотря на то, что торговый центр начинает работу с 10:00, очередь у его дверей начала формироваться уже с 5 утра.

В Минске сотни девушек выстроились в очередь за бесплатной помадой

Удалось ли всем изъявившим желание принять участие в акции получить заветную помаду, неизвестно – по условиям, обмен осуществлялся лишь на протяжении часа и был завершен в 11:00.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огромную очередь из представительниц прекрасного пола могли наблюдать сегодня посетители столичного торгового центра «Galleria Minsk». Как выяснилось, причиной...
 
Новости дня
Новости общества
 
На понедельник из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика