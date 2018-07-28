В Минске сотни девушек выстроились в очередь за бесплатной помадой

Огромную очередь из представительниц прекрасного пола могли наблюдать сегодня посетители столичного торгового центра «Galleria Minsk». Как выяснилось, причиной ажиотажа стала акция, объявленная одним из бутиков, находящихся в ТЦ.



В соответствии с условиями магазина, девушкам и женщинам предоставлялась возможность обменять любую старую помаду на новую из имеющегося ассортимента. В итоге, несмотря на то, что торговый центр начинает работу с 10:00, очередь у его дверей начала формироваться уже с 5 утра.





Удалось ли всем изъявившим желание принять участие в акции получить заветную помаду, неизвестно – по условиям, обмен осуществлялся лишь на протяжении часа и был завершен в 11:00.