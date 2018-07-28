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В Бресте 55-летний мужчина уехал "по работе" и пропал
29.07.2018 20:23 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте разыскивают 55-летнего Александра Шапошникова, который вышел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Последний раз его видели 27 июля. Около 12.00 он выехал на швейную фабрику за обрезками материалов для общества инвалидов в микрорайоне Ковалево. Домой он так и не вернулся.
Последний раз его видел товарищ по работе.
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Последний раз его видел товарищ по работе.
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