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В Бресте 55-летний мужчина уехал "по работе" и пропал

29.07.2018 20:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте разыскивают 55-летнего Александра Шапошникова, который вышел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Фото: ПСО «Ангел Брест»

Последний раз его видели 27 июля. Около 12.00 он выехал на швейную фабрику за обрезками материалов для общества инвалидов в микрорайоне Ковалево. Домой он так и не вернулся.

Последний раз его видел товарищ по работе.

 
Теги: Брест
 
 
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Последний раз его видел товарищ по работе.
 
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