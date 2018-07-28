В Бресте разыскивают 55-летнего Александра Шапошникова, который вышел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Фото: ПСО «Ангел Брест»

Последний раз его видели 27 июля. Около 12.00 он выехал на швейную фабрику за обрезками материалов для общества инвалидов в микрорайоне Ковалево. Домой он так и не вернулся.

Последний раз его видел товарищ по работе.