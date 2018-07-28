В Бресте 82-летнего инвалида 1-й группы лишили права на уход

Брестчанин Павел Козлов рассказал «Брестской газете», как чиновники лишили его возможности получать постоянный уход, право на который он имеет как инвалид 1-й группы. Еще в 2013 году он нашел молодого человека, живущего с ним по соседству, который постоянно помогал ему в решении его проблем и получал пособие по уходу. Однако в июне этого года его помощника Николая вызвали в местный орган соцзащиты, опросили, тут же сделали вывод, что уход носит не постоянный, а эпизодический характер, и лишили пособия.



Фото: Ирина Шатило

«Якобы решение было принято какой-то там комиссией, — не скрывает своего скептицизма Павел Козлов. — Если это были не просто посиделки, а действительно заседание комиссии, то почему от Николая потребовали „срочно прибыть“ в отдел соцзащиты с паспортом, а не объявили ему об этом заранее? Почему с материалами проведенной проверки не ознакомили ни меня, ни его? Ведь у меня даже не сочли нужным спросить, как я оцениваю уход, есть ли у меня жалобы. Ну да, им же из своих кабинетов виднее, постоянный уход или нет!»

С 1 мая текущего года размер пособия по уходу за инвалидом 1-й группы или лицом, достигшим 80 лет, составляет 206 рублей 58 копеек, а при уходе за несколькими нетрудоспособными гражданами — 247 рублей 9 копеек.

Павел Козлов считает, что в основу такого неправомерного решения лег тот факт, что на вопрос, где паспорт, его помощник ответил, что отдал его для оформления визы. Оказывается, есть запрет на выезд получателей пособия за рубеж. Мол, если выезжал, то уже помощь не была регулярной. Таким образом, из-за действий чиновников он остался без ухода, в котором нуждается. Пожилой человек не скрывал, что иногда ему помогала бывшая жена, но все же огромную часть заботы о нем брал его официальный помощник, с отсутствием которого положение значительно ухудшилось. Найти нового оказалось невозможно.

«Дело в том, что требования к кандидатам на получение пособия по уходу будут, пожалуй, пожестче, чем при отборе в космонавты, — с иронией говорит он. — Трудоспособный человек ни за что не согласится оставить работу и за пособие в 200 рублей ухаживать за человеком. Тем более что это ему даже не пойдет в страховой стаж, без которого невозможно получить пенсию».

По мнению инвалида, если орган соцзащиты его лишил помощи, то пусть он теперь и подбирает ему помощника, который бы соответствовал тем требованиям, которые прописаны.

«Мне предлагали взамен услуги соцработника территориального центра или сиделки. Но это совсем неравноценная замена, — считает Павел Козлов. — К тому же у нас в стране даже для инвалидов 1-й группы эти услуги платные».

Он добавил, что обращался со своей проблемой в администрацию Ленинского района Бреста, в управление по труду, занятости и соцзащите Брестского горисполкома, но получил, по его словам, отписки. Из комитета облисполкома того же профиля ответа пока нет.

Из постановления Совмина РБ от 6 сентября 2006 г. № 1149: «Право на пособие по уходу за инвалидом 1-й группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе, имеют лица, достигшие 16 лет, но не старше 65 лет — мужчины, 60 лет — женщины, неработающие, не являющиеся ИП, не обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме получения образования, не получающие пенсии, пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными гражданами».

«Мы постановление выполняем… Понимаете?»

В ответах, которые предоставил «БГ» Павел Козлов, сказано, что оснований для продолжения выплаты пособия по уходу его помощнику не имеется, а нарушений в действиях специалистов отдела социальной защиты администрации Ленинского района Бреста не усматривается.

«Мы решение комиссии администрации Ленинского района Бреста признали правомерным, — ответил корреспонденту „БГ“ заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Василий Соловчук. — Человек, который получал пособие по уходу, в своей объяснительной пишет, что им оказывались инвалиду услуги лишь время от времени. А по факту за инвалидом ухаживала его бывшая жена, а не он. И деньгами, которые официальный помощник получает в качестве пособия, распоряжается она. Фактически он сам себя сдал и дискредитировал».

Зампред пояснил, что за лицами, которые осуществляют уход, ведется определенный контроль. Ведь в постановлении Совмина четко написано, если они хотя бы один раз выехали за границу, то это уже повод для того, чтобы выплату пособия по уходу им прекратить.

Бесплатное социальное обслуживание на дому полагается только ветеранам ВОВ, а также малоимущим, одиноким, нетрудоспособным гражданам, доход которых ниже БПМ.

«Мы это постановление выполняем… Понимаете? Вот и все! Мы исходим сегодня с точки зрения той нормативной базы, которая есть, — подчеркнул Василий Соловчук. — Этого парня, который вел уход за инвалидом, попросили показать паспорт, а он отказался и пояснил, что подал его на оформление визы. Если так, значит есть намерение выезжать за границу. Хотя одно намерение поводом для отказа в выплате пособия не стало. При наличии такой объяснительной, какую написал он, комиссия просто не может поступить по-другому».

Он добавил, что в сложившейся ситуации инвалиду Павлу Козлову никто не отказывает и не запрещает, чтобы в орган социальной защиты обратилось за назначением пособия иное лицо, которое действительно будет ухаживать за ним. Но органы соцзащиты подбором таких людей не занимаются и не оказывают в этом содействия.

Периоды ухода за инвалидом 1-й группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, не включаются в страховой стаж. Но срок страхового стажа для таких людей снижен до 10 лет. Одновременно для таких людей вырос срок общего трудового стажа. Для женщин — не менее 35 лет, для мужчин — не менее 40 лет.

«В постановлении не расписано четко, что подразумевается под тем, что человек нуждается в постоянном уходе, — отметил чиновник. — Поэтому пособие легко назначить и легко забрать. Но, прежде чем оформить пособие, человек обязан начать оказывать услугу по уходу, и это должны подтвердить соседи, в данном случае и бывшая жена, чтобы все было убедительно и комиссия приняла решение о его назначении».

Комментарий брестского юриста и правозащитника Романа Кисляка:

— Тут системная проблема на уровне закона. Законодатели так сформулировали формальные условия для лиц, осуществляющих уход за инвалидами, что все эти условия выполнить весьма и весьма непросто. На бумаге право есть, а в реальности при строгом подходе к выполнению всех ограничений, установленных законодательно, это право превращается в фикцию.