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На Брестчине собрали первый урожай арбузов. На месяц раньше обычного

30.07.2018 06:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области созрели арбузы. На экспериментальной площадке УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» первый в этом сезоне урожай в открытом грунте сняли 10 июля. На месяц раньше обычного, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».


Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александра Аутко и старший преподаватель университета Сергей Волосюк. Фото: sb.by

— Благодаря потеплению климата вегетационный период сельскохозяйственных культур увеличился на 10 — 14 дней. Да и сумма активных температур за последние десятилетия возросла на 200 — 250 градусов, что соответствует территориальному сдвигу по широте к югу до 200 км. Снизилась глубина промерзания почвы, и увеличилась продолжительность безморозного периода. Такие условия позволяют получать арбуз хорошего качества с высоким (11 — 12%) содержанием сахаров, — рассказал старший преподаватель университета Сергей Волосюк.


Фото: sb.by
 
 
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В Брестской области созрели арбузы. На экспериментальной площадке УО "Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина" первый в этом сезоне урожай в...
 
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