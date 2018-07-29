На Брестчине собрали первый урожай арбузов. На месяц раньше обычного

В Брестской области созрели арбузы. На экспериментальной площадке УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» первый в этом сезоне урожай в открытом грунте сняли 10 июля. На месяц раньше обычного, сообщает «СБ Беларусь Сегодня» .



Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александра Аутко и старший преподаватель университета Сергей Волосюк. Фото: sb.by

— Благодаря потеплению климата вегетационный период сельскохозяйственных культур увеличился на 10 — 14 дней. Да и сумма активных температур за последние десятилетия возросла на 200 — 250 градусов, что соответствует территориальному сдвигу по широте к югу до 200 км. Снизилась глубина промерзания почвы, и увеличилась продолжительность безморозного периода. Такие условия позволяют получать арбуз хорошего качества с высоким (11 — 12%) содержанием сахаров, — рассказал старший преподаватель университета Сергей Волосюк.



Фото: sb.by