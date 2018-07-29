ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наконец-то нормальное лето! Погода в Витебске на неделю

30.07.2018 07:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Наконец мы дождались нормального лета — вся неделя будет баловать солнцем и ясным небом. В прогнозе pogoda.by — никаких дождей, гроз, шквалистого ветра и аномальной жары. Температура воздуха будет высокой, но все же в комфортных пределах.

В понедельник, 30 июля, температура воздуха достигнет +25…27 °С. Ясно, без осадков.

Во вторник, 31 июля, ночью до +18 °С, днем — до +26 °С. Облачно с прояснениями.

Первый день августа, среда, будет жарким — до +26 °С. Осадков не ожидается.

В четверг и пятницу, 2−3 августа, днем столбик термометра поднимется до +27 °С. Безветрено, переменная облачность, без осадков.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся неделя будет баловать солнцем и ясным небом.
 
Новости дня
Новости общества
 
На Брестчине собрали первый урожай арбузов. На месяц раньше обычного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Варяг-пресс
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика