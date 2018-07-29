Наконец-то нормальное лето! Погода в Витебске на неделю

Наконец мы дождались нормального лета — вся неделя будет баловать солнцем и ясным небом. В прогнозе pogoda.by — никаких дождей, гроз, шквалистого ветра и аномальной жары. Температура воздуха будет высокой, но все же в комфортных пределах.

В понедельник, 30 июля, температура воздуха достигнет +25…27 °С. Ясно, без осадков.

Во вторник, 31 июля, ночью до +18 °С, днем — до +26 °С. Облачно с прояснениями.

Первый день августа, среда, будет жарким — до +26 °С. Осадков не ожидается.

В четверг и пятницу, 2−3 августа, днем столбик термометра поднимется до +27 °С. Безветрено, переменная облачность, без осадков.