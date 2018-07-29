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Наконец-то нормальное лето! Погода в Витебске на неделю
30.07.2018 07:12 — Новости Общества | Tut.by
Наконец мы дождались нормального лета — вся неделя будет баловать солнцем и ясным небом. В
В понедельник, 30 июля, температура воздуха достигнет +25…27 °С. Ясно, без осадков.
Во вторник, 31 июля, ночью до +18 °С, днем — до +26 °С. Облачно с прояснениями.
Первый день августа, среда, будет жарким — до +26 °С. Осадков не ожидается.
В четверг и пятницу, 2−3 августа, днем столбик термометра поднимется до +27 °С. Безветрено, переменная облачность, без осадков.
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Вся неделя будет баловать солнцем и ясным небом.
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