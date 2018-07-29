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Сокращение строительства многоэтажек, фотосессия Домрачевой, еда в километрах - все за выходные
30.07.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Только представьте себе: вчерашнее жаркое летнее воскресенье сотни минчан провели… в очередях! Одни
ВАЖНОЕ
Вот
Впрочем, наши доходы кто-то или что-то постоянно так и норовит превратить в расходы. Взять хотя бы мясо. Статистика говорит, что только в июне банальная курятина, которую мы считали самой дешевой, подорожала на треть. Смотрите,
А тем временем в правительстве Минске и областных центрах необходимо сократить вдвое">считают, что в столице уже достаточно многоэтажных домов, да и в областных центрах тоже. Стройки грозят сократить вдвое. Все потому, что в Минске уже живет каждый пятый белорус. А город, как известно, не резиновый. Где жить? Ответ уже нашли — в городах-спутниках!
Не обошлось на выходных и без большой политики. Накануне выходных в Ереване решили арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Армения предложила всем своим партнерам по организации начать подыскивать ему замену. Узнали,
Ну, а президент
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Кстати, о детях. Вот здесь у нас
Многие родители уже читали истории о том, как мамы проводят летние каникулы в судах, где пытаются «разобраться» с отделами образования. Напомним, все дело в том самом СОПе. Наш колумнист и эксперт Наталья Поспелова
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Если вы не знаете, как распорядится своими накоплениями, а от привычных вкладов уже устали, присмотритесь к менее популярному, но более прибыльному инструменту — доверительному управлению. Только представьте: купить сегодня акции Google, а завтра продать их в три раза дороже. Заманчиво?
Не ошибемся, если скажем: на выходных многие из вас опять начали стонать по поводу изнуряющей летней жары. Было дело, да? А теперь взгляните, как недавно под Могилевом чуть не утонул целый дачный поселок и переставайте уже жаловаться на погоду.
Кстати, вы знали такое: чтобы «отработать» две ягоды черешни, нужно бежать 110 м, а чтобы потратить количество калорий, эквивалентное съеденному ведру попкорна — 6,79 км. Посмотрите,
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Доброе утро! Только представьте себе: вчерашнее летнее воскресенье сотни минчан провели… в очередях! Надеемся, ваши выходные были более продуктивными и...
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