Сокращение строительства многоэтажек, фотосессия Домрачевой, еда в километрах - все за выходные

Доброе утро!

Только представьте себе: вчерашнее жаркое летнее воскресенье сотни минчан провели… в очередях! Одни хотели попасть в аквапарк, другие — купить косметику . Сложно в это поверить, но некоторые занимали очередь с 6 утра. Надеемся, вы провели свои выходные более продуктивно (например, посетили арт-пикник FSP) да так, что даже и новости не читали. Рассказываем, что вы могли пропустить.





ВАЖНОЕ

Вот здесь мы собрали для вас все важные изменения, которыми порадует ( (но в некоторых случаях — огорчит) грядущий август. Все они так или иначе касаются наших кошельков.

Впрочем, наши доходы кто-то или что-то постоянно так и норовит превратить в расходы. Взять хотя бы мясо. Статистика говорит, что только в июне банальная курятина, которую мы считали самой дешевой, подорожала на треть. Смотрите, как и что дорожало в разных регионах нашей страны.

А тем временем в правительстве Минске и областных центрах необходимо сократить вдвое">считают, что в столице уже достаточно многоэтажных домов, да и в областных центрах тоже. Стройки грозят сократить вдвое. Все потому, что в Минске уже живет каждый пятый белорус. А город, как известно, не резиновый. Где жить? Ответ уже нашли — в городах-спутниках!

Не обошлось на выходных и без большой политики. Накануне выходных в Ереване решили арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Армения предложила всем своим партнерам по организации начать подыскивать ему замену. Узнали, что по этому поводу говорят в МИД России и Беларуси.

Ну, а президент встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Дела крупнейшей инвестиционной корпорации главу государства впечатлили и нам уже обещают создать ее аналог в Беларуси.

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Смотрите, какую фотосессию Дарья Домрачева устроила для журнала Fashion collection! Шик-блеск-красота! Чем же все-таки знаменитая спортсменка собирается заниматься после завершения карьеры пока не ясно, зато известно, что встретить Дарью можно на беговой дорожке в столице, а еще, говорят, у дочки Ксении уже заметили задатки для будущей спортивной карьеры.

Кстати, о детях. Вот здесь у нас шикарная жизненная история акушерки с почти 50-летним стажем. Начинала Мария Пастушенко работать в деревне, а сейчас, в 67 лет, продолжает свое благородное дело в 1-м роддоме столицы. Рассказывает, как однажды везли роженицу в больницу на бортовой машине: «Ее тряхануло по лесу по ухабам, и, когда мы положили на родильный стол, она благополучно родила мальчика весом 4800 гр. Правда, ребеночек родился неправильно, обычно дети рождаются вниз головой, а он — вверх личиком. Здесь бы сейчас реанимировали, наверное. А там удивительно: я его покачала-покачала, в водичке теплой поплавал, и все — здоровый на пятые сутки с мамой ушел домой».





Многие родители уже читали истории о том, как мамы проводят летние каникулы в судах, где пытаются «разобраться» с отделами образования. Напомним, все дело в том самом СОПе. Наш колумнист и эксперт Наталья Поспелова рассуждает о том, что же это творится с родителями, чиновниками и что с этим делать.

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Для тех, кто следит за перипетиями «дела Скрипалей» немного новых подробностей : британские следователи считают, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль участвовали две группы. По одной из версий, флакон, в котором находилось отравляющее вещество, все еще может находиться на территории Великобритании.

Если вы не знаете, как распорядится своими накоплениями, а от привычных вкладов уже устали, присмотритесь к менее популярному, но более прибыльному инструменту — доверительному управлению. Только представьте: купить сегодня акции Google, а завтра продать их в три раза дороже. Заманчиво? Разобрались во всех нюансах , а вы уж решайте, пробовать или нет.

Не ошибемся, если скажем: на выходных многие из вас опять начали стонать по поводу изнуряющей летней жары. Было дело, да? А теперь взгляните, как недавно под Могилевом чуть не утонул целый дачный поселок и переставайте уже жаловаться на погоду.





Все новости субботы, 28 июля

Все новости воскресенья, 29 июля

Кстати, вы знали такое: чтобы «отработать» две ягоды черешни, нужно бежать 110 м, а чтобы потратить количество калорий, эквивалентное съеденному ведру попкорна — 6,79 км. Посмотрите, как выглядит аппетитная еда в километрах , и бегом на работу! Легкого понедельника вам!

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