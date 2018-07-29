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Лето начинается! Погода в Гомеле на неделе

30.07.2018 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Похоже, небо, наконец-то, исчерпало лимит осадков. Нельзя сказать, что впереди нас ждет голубое безоблачное небо и солнце, но лить как из ведра уж точно перестанет.


Итак, по данным сайта pogoda.by, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

В понедельник и вторник до +30°C, ветер восточный.

Со среды на пару градусов прохладнее, переменная облачность, без осадков.

В пятницу +28°C, возможен небольшой дождь.

 
 
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Похоже, небо, наконец-то, исчерпало лимит осадков. Нельзя сказать, что впереди нас ждет голубое безоблачное небо и солнце, но лить как из ведра уж точно перестанет.
 
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