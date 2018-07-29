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Сегодня исполняется 80 лет с момента образования военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов

30.07.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня исполняется 80 лет с момента образования военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов

30 июля исполняется 80 лет с момента образования военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

Именно в этот день в тревожном 1938-м был сформирован военный комиссариат, как оказалось, не зря. Свою эффективность он наглядно подтвердил при мобилизации в 1941 году. В тяжелых условиях комиссариаты прифронтовой полосы проводили призыв военнообязанных и отправку их в тыл, в действующую армию. Уже в первый год войны военкоматы Гомельской области пополнили ряды Красной армии 60-тью тысячами солдат.

После окончания войны личный состав райвоенкомата выполнял огромный объем работ: демобилизовывал военнослужащих, обновлял офицерский состав, выполнял ответственные задачи по совершенствованию боевой и мобилизационной готовности войск, расчищал территории, находившиеся под оккупацией, от мин, снарядов, неразорвавшихся авиабомб, помогал воинам-победителям найти себя в мирной жизни. В те годы возглавлял военкомат военный комиссар подполковник Федор Прохоров.
Сегодня военный комиссариат отвечает за мобилизационную готовность людских и транспортных ресурсов, призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве, проведение военных сборов, участие в организации территориальной обороны. Кроме того, проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения на военные факультеты и кафедры гражданских учебных заведений.

– Мы целенаправленно занимаемся вопросами военно-патриотического воспитания молодежи, социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих запаса,  – рассказал военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв.  – Совместно с органами государственного управления, организациями, местными исполнительными и распорядительными органами осуществляем бронирование граждан, состоящих в запасе, на период мобилизации и на военное время. Контролируем исполнение гражданами воинской обязанности. И это далеко не полный перечень задач, которые регулярно решаются нашим военным комиссариатом.
Сегодня в военкомате служат 4 офицера и 21 человек гражданского персонала. Представителям военного комиссариата всегда были присущи ответственность, напористость и патриотизм. Иначе на страже Родины нельзя.

Павел ЛЕНСКИЙ.
Фото автора.

 
 
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30 июля исполняется 80 лет с момента образования военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов. Именно в этот день в тревожном 1938-м...
 
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