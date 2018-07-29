Учат детей безопасности



Детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях «Птичь» и «Городок», а также в пришкольных лагерях гимназии, средней школы № 1 и Заволочицкого учебно-педагогического комплекса, в рамках акции «Каникулы без дыма и огня» посетили сотрудники Глусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. В ходе встреч инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Станислав Берёзкин обсуждал с ребятами вопросы безопасного поведения на воде и в лесу. Кроме того, школьники познакомились с пожарной техникой и оборудованием, по желанию смогли примерить боевую одежду спасателей и посидеть в пожарном автомобиле.

Также в рамках очередного этапа акции «Летний патруль» глусские спасатели совместно с активистами БРСМ провели патрулирование в официально установленных местах для купания и отдыха глусчан у береговой линии реки Птичь. С отдыхающими были проведены профилактические беседы, розданы памятки, а также продемонстрированы им способы спасения на воде. Акция продлится до конца лета.