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Учат детей безопасности
30.07.2018 — Новости Общества | Радзiма
Также в рамках очередного этапа акции «Летний патруль» глусские спасатели совместно с активистами БРСМ провели патрулирование в официально установленных местах для купания и отдыха глусчан у береговой линии реки Птичь. С отдыхающими были проведены профилактические беседы, розданы памятки, а также продемонстрированы им способы спасения на воде. Акция продлится до конца лета.
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Детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях «Птичь» и «Городок», а также в пришкольных лагерях гимназии, средней школы № 1 и Заволочицкого учебно-педагогического...
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