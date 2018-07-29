МЧС проведет учебу для руководителей объектов с массовым пребыванием людей

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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям провести учебу для руководителей объектов с массовым пребыванием людей. Соответствующее поручение вице-премьер дал на заседании коллегии МЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Анатолий Калинин акцентировал внимание на повышении эффективности предупреждения гибели людей от внешних причин, усилении контроля за устранением нарушений противопожарных требований на объектах с массовым пребыванием людей. МЧС поручено провести организационное совещание-учебу с руководителями таких объектов.

В условиях ограничения проверок сохранение положительных тенденций в обеспечении безопасности возможно лишь при усилении информационно-разъяснительной, пропагандистской работы, поиска современных форм и методов профилактической работы, отметил вице-премьер.

Кроме того, Анатолий Калинин принял участие в заседании коллегии Министерства связи и информатизации в формате видеоконференции. Внимание собравшихся акцентировалось на решении отраслевых задач в сфере цифровой экономики в соответствии с госпрограммами. Вице-премьер подчеркнул, что поставлена масштабная задача превратить Беларусь в IT-страну, а для этого необходима системная работа на уровне Минсвязи по проникновению новых цифровых технологий во все сферы экономики. Отмечена необходимость постоянного наращивания компетенций руководителями всех уровней в IT-сфере.

Необходимо активное участие каждого госоргана в процессе информатизации, что гарантирует не только экономический рост Беларуси, но и обеспечивает достойное место среди технологически развитых стран мира, добавил он.-0-